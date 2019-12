Heiligenhaus. Auch in Heiligenhaus schützt reflektierende Kleidung Fußgänger und Fahrradfahrer vor Unfällen. Diese häufen sich derzeit im Kreis Mettmann

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicherheit durch Sichtbarkeit – auch in Heiligenhaus

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat in den vergangenen Tagen eine starke Zunahme an Unfällen mit Fahrradfahren und Fußgängern verzeichnet. Die meisten davon seien Opfer von abbiegenden Fahrzeugen, so die Polizei. Alleine am vergangenen Montag, 9. Dezember, ist es in den Kreisstädten zu sieben solcher Unfälle gekommen, vier Menschen wurden dabei schwer verletzt. Bedingt durch die dunkle Jahreszeit ist die Sichtbarkeit anderer Verkehrsteilnehmer stark eingeschränkt.

Reflektierende Kleidung sorgt für wesentlich bessere Sichtbarkeit

Aus diesem Grund appelliert die Polizei noch einmal eindringlich, reflektierende Kleidung zu tragen und Beigeräte wie Fahrräder und Kinderwagen mit Reflektoren zu versehen. Besonders gut erkennbar sind Fahrradfahrer und Fußgänger, wenn sie Reflektoren an den Beinen und Armen tragen, da Bewegungsmuster zu einer noch stärkeren Sichtbarkeit und Wahrnehmung beitragen. Autofahrer sollten verstärkt darauf achten, dass alle Scheiben vor Fahrtantritt vollständig enteist sind.