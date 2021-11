Freizeit Schwimmen in Heiligenhaus erstmal nur mit 2G-Regelung

Heiligenhaus. Aufgrund der pandemischen Lage hat das Heljensbad auch die 2G-Regelung eingeführt. Diese gilt bereits ab Samstag.

In Anbetracht der pandemischen Lage wird das Heljensbad nun die 2G-Regelung einführen, teilt Bäderleiter Holger Brembeck mit. Diese gilt bereits ab Samstag, 20. November.

Grund für strenge Regelung in Heiligenhaus ist die aktuelle Entwicklung

„Aufgrund der stetig ansteigenden Inzidenzzahlen im Kreis Mettmann beziehungsweise im Bundesgebiet sowie des Hospitalisierungsindexes in NRW führen wir zur Sicherheit für unsere Badegäste und unser Personal die 2G-Regelung ein“, erklärt Brembeck. Besucherinnen und Besucher müssen entweder geimpft oder genesen sein, die Nachweise werden an der Kasse kontrolliert.

Kinder und Jugendliche zwischen sechs bis 17 Jahren müssen an den Wochenenden und in den Ferien einen Testnachweis erbringen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Dies gelte nicht an Wochentagen durch die regelmäßigen Schultestungen. Ein Testzentrum befindet sich nach wie vor auf dem Parkplatz des Heljensbads. Weitere Infos unter www.heljensbad.de.

