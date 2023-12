Schweres Gerät bringt Heiligenhauser Blutbuche zu Fall

Die Blutbuche in der Linderfeldstraße in Heiligenhaus wurde gefällt.

Heiligenhaus Baum an der Linderfeldstraße in Heiligenhaus wurde gefällt. Dabei kamen auch riesige Greifer zum Einsatz, die den Stamm zersägten.

Das Wetter war passend zur Stimmung: Bei strömendem Regen wurde am Donnerstag eine Blutbuche an der Linderfeldstraße – ganz in der Nähe des Heiligenhauser Rathauses – gefällt.

Wobei: Fällen trifft es nicht wirklich. Die beauftragte Spezialfirma war mit schwerem Gerät angerückt und „zerlegte“ den alten Baum Stück für Stück. Riesige Greifer, so genannte „Woodcracker“, können Äste und Stämme an den gewünschten Stellen zersägen und dann sicher zum Boden transportieren.

Schweres Gerät im Einsatz: Solche Greifer können Äste nicht nur sicher zum Boden transportieren, sondern auch zersägen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Darum wurde die Blutbuche in Heiligenhaus gefällt

Ein Gutachter hatte immense Schäden, die die Standsicherheit stark beeinträchtigten, an der Blutbuche festgestellt, so dass eine Fällung laut Stadtverwaltung unvermeidbar war. Dennoch blieben immer wieder Spaziergänger an den Absperrungen stehen und bedauerten die Fällung. „So ein schöner Baum“, sagte eine Anwohnerin. „Wirklich schade drum!“

