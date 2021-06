Auf der Brachter Straße in Ratingen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen.

Einsatz Schwerer Unfall sorgte in Homberg für langen Rückstau

Ratingen. Ein 82-jähriger Mettmanner hatte wohl übersehen, dass der Verkehr vor ihm durch einen Abbiegevorhaben ins Stocken geriet. Drei Personen verletzt.

Vermutlich hatte der Fahrer das Stauende übersehen: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag, 2. Juni, auf der Brachter Straße in Ratingen-Homberg. Drei Personen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus transportiert werden mussten.

Abbiegevorhaben führt zu Rückstau

Gegen 10.45 Uhr kam es laut Kreispolizei Mettmann an der Abbiegung Brachter Straße/ Altenbrachtweg zu diesem Vorfall. Zu der Zeit stockte der Verkehr auf der Brachter Straße in Fahrtrichtung Ratingen-Ost, weil ein Fahrzeug nach links in den Altenbrachtweg abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 82-jähriger BMW-Fahrer aus Mettmann die vor ihm abbremsenden Fahrzeuge und fuhr auf den Skoda Superb eines 72-jährigen Mettmanners auf.

Der Skoda wurde durch den Aufprall wiederum auf den Renault Master eines 40-jährigen Hageners geschoben. Der 82-jährige Mettmanner sowie der 72-jährige Mettmanner und seine 68-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und sind zur stationären Behandlung in mehrere Krankenhäuser gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

