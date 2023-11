Einsatz Schwerer Unfall sorgt für A44-Sperrung in Richtung Velbert

Heiligenhaus. Zwischen Heiligenhaus und Hetterscheidt hat es am Dienstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall auf der A44 gegeben. Autofahrerin schwer verletzt.

Einen Verkehrsunfall hat es am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der A44 gegeben: Eine Autofahrerin ist bei einem Alleinunfall, wie die Polizei Düsseldorf bestätigt, zwischen Heiligenhaus und Hetterscheidt schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht, für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Velbert aber mitten im Berufsverkehr gesperrt werden.

Vermutlich prallte die Autofahrerin auf der A44 zwischen Heiligenhaus und Hetterscheidt gegen die Leitplanke. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Auto überschlägt sich auf der A44 in Heiligenhaus

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus berichtet, hat sich bei dem Unfall das Fahrzeug überschlagen. Die Fahrerin des verunfallten Fahrzeugs konnte sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst befreien und wurde vor Ort von Ersthelfern betreut. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die Versorgung der Patientin und transportierte sie in ein Klinikum.

Es bildete sich ein langer Rückstau auf der A44. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Die Feuerwehr Heiligenhaus unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Unfallstelle ab. Außerdem stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Gegen 8.25 Uhr wurde der Standstreifen, in Absprache mit der Polizei, für den Verkehr freigegeben. Nachdem die Feuerwehr Heiligenhaus die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen hatte, übergab sie die Einsatzstelle an die Polizei.

