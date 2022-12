Durch den Aufprall am Heiligenhauser Südring drehte sich der Peugeot Expert und beschädigte einen geparkten Audi A6.

Einsatz Schwerer Unfall am Heiligenhauser Südring mit Verletzten

Heiligenhaus. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch am Heiligenhauser Südring musste dieser für einige Stunden gesperrt werden. Drei Personen leicht verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag (30. November) am Südring gekommen: Eine 49-jährige Heiligenhauserin missachtete ersten Erkenntnissen zufolge im Kreuzungsbereich Südring/Mittelstraße eine rote Ampel. Drei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt, ein 70-Jähriger kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Heiligenhauserin soll laut Mittelung der Kreispolizei Mettmann mit ihrem Mercedes GLC gegen 15.30 Uhr an der Ampel an der Kreuzung Südring/Mittelstraße gestanden haben und auf Grün gewartet haben. Zeugenangaben zufolge fuhr sie jedoch bereits an, als die Ampel noch Rotlicht zeigte. Daraufhin kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem Peugeot Expert eines 70-jährigen Mannes aus Heiligenhaus.

Heiligenhauser muss zur Behandlung ins Krankenhaus

Die Feuerwehr Heiligenhaus war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz am Südring. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Der Peugeot drehte sich durch den Aufprall mehrfach und stieß gegen einen geparkten Audi A6. Die 49-jährige Mercedes-Fahrerin sowie ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, benötigten aber keine weitere medizinische Behandlung. Der 70-jährige Peugeot-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und wurde anschließend von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Südring musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

