Schulstreit sorgte vor 30 Jahren für Aufruhr in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Am Standort der Realschule sollte 1991 die Gesamtschule Heiligenhaus entstehen. Es gab Proteste. Vor zehn Jahren ging es um einen Kreisverkehr.

Der Juli ist üblicherweise ein Monat der Harmonie: die Sommerferien beginnen, der Urlaub steht an und auch das Wetter spielt in den meisten Fällen mit. Und auch wenn das mit dem Wetter momentan noch etwas schwierig ist, macht die Corona-Lage einen Urlaub wohl möglich – und auch die Schulferien spielen mit, haben am letzten Freitag begonnen.

Streit um die Gesamtschule

Die Realschule Heiligenhaus ist mittlerweile am Nordring etabliert und hat dort auch ihr eigenes Gebäude. 1991 gab es noch zahlreiche Proteste für den Erhalt des ursprünglichen Standortes. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Harmonisch ging es 1991 ganz und gar nicht zu: rund 300 Schülerinnen und Schüler der Realschule protestieren lautstark auf dem Rathausplatz. Transparente, Trillerpfeifen und Sprechchöre sollen die Aufmerksamkeit der Bürger und vor allem der Politik erregen. Grund des Aufruhrs: Heiligenhaus soll eine Gesamtschule bekommen – und das in den Räumen an der Hülsbecker Straße, in denen damals die Realschule stationiert war. Aus heutiger Sicht weiß man, dass dieser Protest nicht wirklich gefruchtet hat. Nur noch die Gesamtschule ist an der Hülsbecker Straße zu finden, die Realschule ist in ein eigenes Gebäude am Nordring gezogen. Und damit zurück zur Harmonie: Die Aufteilung der Schulen stellt momentan alle Interessensgruppen zufrieden!

Kreisverkehr oder kein Kreisverkehr?

Rund ging es auch im Juli 2011 in Isenbügel. Schon etliche Jahre bestand zu diesem Zeitpunkt die Diskussion um den Knotenpunkt, in den die Ortsdurchfahrten der Isenbügeler und Langenbügeler Straße ineinander münden. Da ich selber zu dieser Zeit elf Jahre alt und somit nicht zum Führen eines Kfz berechtigt war, habe ich schnell meinen Vater gefragt: War das damals wirklich so ein Problem, dass ein Kreisverkehr kommen musste? Die Reaktion: hochgezogene Augenbrauen, ein tiefer Seufzer und die Aussage: „Definitiv, das war damals wirklich nervig.“ Aus heutiger Sicht nehme ich den Weg durch Isenbügel immer als sehr angenehm und flüssig wahr, also: Mission erfüllt!

