Kriminalität Schrauben auf Straße in Heiligenhaus: 30 Anzeigen am Tag

Heiligenhaus Ging die Polizei zunächst von Einzelfällen aus, gibt es mittlerweile zahlreiche Anzeigen über platte, durch Schrauben zerstörte Reifen.

Beim ersten Anruf der WAZ in der Pressestelle ging die Polizei noch von „Einzelfällen“ aus. Gerade einmal zwei Anzeigen über platte, durch Schrauben zerstörte Reifen waren der Sprecherin zu diesem Zeitpunkt aus Heiligenhaus bekannt. Mittlerweile hätten die Vorfälle an der Kettwiger Straße jedoch ein Ausmaß angenommen, „mit dem wir anfangs nicht gerechnet haben“, so die Sprecherin der Kreispolizeibehörde am Mittwoch.

Mehr zum Thema

Allein am Dienstag habe es 30 neue Anzeigen von betroffenen Autobesitzern gegeben, am Mittwoch bis mittags weitere zwölf.

Polizei warnt vor Selbstjustiz in Heiligenhaus

„Wir ermitteln intensiv“, so die Polizei-Sprecherin. Sie räumt aber auch ein: „Etwas wirklich Handfestes haben wir bislang nicht.“ Die Kollegen in Heiligenhaus seien sensibilisiert und würden den betroffenen Bereich intensiv bestreifen. Dass die Anwohner der Kettwiger Straße sauer sind, kann die Behörden-Sprecherin verstehen, dass dem Täter oder der Täterin auf Facebook mittlerweile recht unverhohlen mit Selbstjustiz gedroht wird, hingegen nicht: „Wer verdächtige Beobachtungen macht oder Hinweise auf den Täter hat, sollte stattdessen auf jeden Fall die Polizei rufen und die Kollegen sind dann schnellstmöglich zur Stelle.“

Auch auf dem „Akzenta“-Parkplatz in Heiligenhaus lagen Schrauben

Auf Facebook wird außerdem von weiteren Orten, an denen Schrauben gefunden wurden, berichtet. Dazu zählt auch der „Akzenta“-Parkplatz an der Westfalenstraße. Ob das in Zusammenhang mit den Taten an der nicht weit entfernten Kettwiger Straße steht, kann die Polizei-Sprecherin nicht sagen. „Wir haben in allen kreisangehörigen Städten immer wieder mal vereinzelte Fälle von Sachbeschädigung durch ausgelegte Schrauben“, so die Sprecherin. Insofern könne ein Zusammenhang bestehen – „es muss aber nicht so sein“.

Betroffene schildern ihre Erlebnisse: Neue Reifen nach einer Woche platt

So oder so: Der Ärger bei den Betroffenen ist groß. „Wir hatten neue Reifen, die innerhalb einer Woche platt waren“, schreibt eine Heiligenhauserin auf Facebook. „In den Hinterrädern waren jeweils zwei bis drei Schrauben.“ Eine andere Anwohnerin berichtet, dass sie bei einem Spaziergang vier Autos mit platten Reifen gesehen habe. „Es wird immer schlimmer in Heiligenhaus“, so der Tenor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus