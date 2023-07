Schon wieder wird die Heiligenhauser Hauptstraße aufgerissen

Heiligenhaus. Die Hauptstraße wird in Höhe „Place de Meaux“ erneut voll gesperrt, obwohl dort erst im Oktober der Asphalt erneuert wurde. Das ist der Grund.

Es ist erst wenige Monate her, als die Hauptstraße in Höhe des Hotels „Neues Pastorat“ gesperrt war, um aus dem bis dahin wenig attraktiven Platz am Hotel „Neues Pastorat“ den schicken „Place de Meaux“ – gewidmet der französischen Partnerstadt von Heiligenhaus – zu machen. Dabei wurde so genannter Prägeasphalt – ein Asphalt mit Muster, der wie eine Pflasterung mit Steinen wirkt – aufgetragen, der optisch mit der Straße „verschmelzen“ soll.

Wie bereits an anderen Plätzen im Innenstadtbereich – vom Rathausplatz über den Mansfieldplatz bis hin zum Kirchplatz – „soll es so aussehen, als ob das Pflaster über die Straße geführt wird“, erklärt Mario Rieder, Leiter der Abteilung Straßenbau in der Stadtverwaltung.

Prägeasphalt in Heiligenhaus mit Mängeln: Die Kanten sind zu hoch

„Leider wurde der Prägeasphalt nicht mängelfrei eingebaut“, so Rieder weiter. Die Kanten sind schlicht zu hoch geraten. Die Stadt hat die Arbeiten darum bis jetzt nicht abgenommen.

Die beauftragte Baufirma hat sich dazu entschieden, den Prägeasphalt auszubauen und die geprägte Schicht neu herzustellen. „Diese Arbeiten sollen aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens noch in den Sommerferien erledigt werden“, so Rieder.

Arbeiten können nur bei trockenem Wetter erledigt werden

Dazu ist eine erneute Vollsperrung der Hauptstraße erforderlich: „Feuerwehr und Rheinbahn sind vorgewarnt, die Händler werden informiert“, sagt Rieder. Geplant sind die Arbeiten für Donnerstag, 27. Juli, und Freitag, 28. Juli. Allerdings erfordert der Einbau des Prägeasphalts trockenes Wetter – und damit ist mit Blick auf die Prognosen in der kommenden Woche nicht unbedingt zu rechnen.

Im Oktober wurde der Prägeasphalt an der Hauptstraße in Heiligenhaus aufgetragen – nun muss er wieder entfernt werden. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Aktuell liegt die Regenwahrscheinlichkeit für den Donnerstagvormittag beispielsweise bei 95 Prozent. In diesem Fall könne es passieren, heißt es aus dem Rathaus, dass die Arbeiten nicht durchgeführt werden können. Bereits bei der ursprünglichen Maßnahme im Oktober hatte das Wetter den Zeitplan durcheinandergewirbelt.

Umleitungen für Autos und Busse in Heiligenhaus

Wenn die Arbeiten doch stattfinden können, gilt, dass der Hauptverkehr ab der Bahnhofstraße über die Westfalenstraße umgeleitet wird. Die Durchfahrt bis zur und über die Jahnstraße ist für den regulären Verkehr frei.

Von der Vollsperrung betroffen sind auch insgesamt sechs Buslinien – die O17, 770, 771, 772, 774 und SB19. Diese Linien fahren eine Umleitung. Die Haltestelle „Heiligenhaus, Rathaus“ und Linderfeldstraße (Linie 772) können nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Westfalenstraße, Höhe Forum Hitzbleck, eingerichtet.

Auf dem Platz hat sich viel zum Positiven verändert

Nach Abschluss der Arbeiten soll der „Place de Meaux“ dann endgültig ein Ort zum Verweilen werden. Die frühere Parkplatz-Hinterhof-Atmosphäre ist längst verschwunden: Sitzbänke laden zum Ausruhen ein, Spielgeräte sorgen für Spaß bei Kindern. Auch sind eine Wildblumenwiese sowie ein Hochbeet im Rahmen der „essbaren Stadt“ vorgesehen.

Insgesamt hatte die Stadt die Maßnahmen rund um den „Place de Meaux“ mit rund 400.000 Euro veranschlagt, von denen 60 Prozent gefördert werden. Da es sich bei der aktuellen Maßnahme um eine Nachbesserung der Baufirma handelt, entstehen keine weiteren Kosten.

Partnerstadt-Plätze in Heiligenhaus

Das Zwönitzer Eck sowie den Mansfield- und den Basildonplatz gab es bereits in Heiligenhaus.

Mit dem „Place de Meux“ hat nun auch die vierte Partnerstadt von Heiligenhaus ihren eigenen Platz.

