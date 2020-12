Seit Anfang Oktober gibt es im Obst- und Gemüseladen ten Eicken nicht nur Paprika und Trauben, sondern auch Futterhäuschen für Vögel zu kaufen. Thomas und Miriam ten Eicken unterstützen damit das Gemeinschaftsprojekt on Lebenshilfe und Förster Hannes Johannsen, bei dem die Bewohner des Wohnheims an der Abtskücher Straße Futterhäuschen herstellen, von deren Erlös Bäume für den Bürgerwald gekauft werden sollen.

Bis nach Hamburg

„In dieser Woche ist das 100. Häuschen bestellt worden“ , freut sich Miriam ten Eicken über den großen Erfolg der Aktion, „und die Unikate hängen nicht nur in Heiligenhaus, sondern auch in Ratingen, Velbert, Essen und sogar in Hamburg.“ Einige gingen zu Weihnachten noch auf die Reise durch die Republik. Die ten Eickens verdienen übrigens selbst nichts an dem Projekt, „wir wollten einfach gerne helfen, das ist einbißchen ein Sozialprojekt für uns“, erzählt Miriam ten Eicken schmunzelnd.

Fotos vom neuen Standort

Belohnt werden sie durch die zahlreichen Rückmeldungen der Käufer, die immer mal wieder Fotos schicken: Vom neuen Stand- bzw. Hängeort der Häuschen, von den gefiederten Besuchern und von den Deko-Ideen, eins der Exemplare schmückt zum Beispiel derzeit eine kleine Lichterkette, natürlich ohne Gefahr für die Vögel. Und sogarcoronakonformes Handeln wird - nicht ganz ernst gemeint - diskutiert: „Können die Vögel eigentlich vor Ort essen oder dürfen wir ihnen nur Take-Away anbieten?“, fragt sich eine Kundinaugen zwinkernd.

Neues Ziel: 150 verkaufte Häuschen

Der Verkauf geht selbstverständlich auch nach dem 100. Häuschen weiter, „mal schauen, ob wir die 150 schaffen“, hat Miriam ten Eicken sich ein neues Ziel gesetzt. Die Futterstationenkosten 25 Euro und können entweder telefonisch unter 02056 161994 oder 0157 71919778 oder zu den Öffnungszeiten des Ladens an der Hauptstraße 134a vorbestellt werden. Pro Häuschen können vier bis fünf Bäume in den Bürgerwald gepflanzt werden. Das freut natürlich besonders auch diejenigen, die die Massivholz-Futterstationen bauen - den Bewohnern des Lebenshilfe-Wohnheims liegen Umwelt- und Klimaschutz am Herzen, zumal sie auch direkte Nachbarn des Umweltbildungszentrums sind. Wer bei der Aufforstung des Waldes helfen, den Vögeln etwas Gutes tun und etwas Schönes zu Weihnachten verschenken möchte, hat dazu also weiterhin Gelegenheit. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.