Sankt Martin in Heiligenhaus: Alle Züge und Veranstaltungen

Samantha Becker war im letzten Jahr als jüngste Sankt Martina in Heiligenhaus unterwegs, hier bei der anschließenden Mantelteilung mit Lias in Isenbügel.

Heiligenhaus. Viele Schulen und Kitas ziehen durch Heiligenhaus. Verkaufsoffener Sonntag und Kirmes locken mit Zug zum Martinsmarkt. Die Termine im Überblick.

Die Laternen sind schon gebastelt, bald kann es losgehen in Heiligenhaus mit den Martinszügen und Martinsfesten. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen.

Los geht es am Dienstag, 7. November. Dann wird die Kita Steppkeshaus (Ludgerusstraße) von 17 bis 18.15 Uhr zum Panoramaradweg und über die Hubertusstraße zur Ludgerusstraße zurück ziehen. Im gleichen Zeitraum zieht auch die Kita Arche (Hülsbecker Straße 24) zum Formerweg, Hülsbecker Platz und über den Schleiferweg zurück – hier auch mit Pferd.

Heiligenhauser Kitas und Schulen drehen eine Runde mit und ohne Pferd

Am Mittwoch, 8. November, geht es dann weiter mit der Kita Pusteblume (Ludgerusstraße 1) im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr. Die Kita nimmt den gleichen Weg wie die Kita Steppkeshaus tags zuvor. Die Awo Kita Mitte und das Familienzentrum Heide (Am Siepen 1) wird bereits um 16.30 Uhr starten, und zwar Richtung Herzogstraße, Bayernstraße, Dörrenhauser Straße, und über den Waldweg zum Heinrich-von-Brentano-Weg. Die Kolping-Kita Wunderwelt (Kurt-Schumacher-Straße 1) wird um 17.30 Uhr eine Runde im gegenüberliegenden Park drehen, auch hier mit Pferd.

Heinz-Peter Schreven spielt gerne den Heiligenhauser Sankt Martin. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

In Hetterscheidt findet das Martinsfest am Donnerstag, 9. November, von 16 bis 18.30 Uhr statt. Der Förderverein bewirtet die Gäste mit frischen Waffeln, Kaffee, Grillwürstchen und Getränken. Alle Klassen teilen gemeinsam einen großen Weckmann. Gegen 17.15 Uhr setzt sich der Martinszug mit St. Martin auf seinem Pferd und mit vielen bunten Laternen in Bewegung. Der Zug nimmt folgenden Weg: Herderstraße, Fichtestraße, Uhlandstraße, Kronenweg, Lessingstraße, Dantestraße, Thomas-Mann-Straße, Herderstraße. Im Anschluss an den Martinszug versammeln sich alle auf dem Schulhof um das Martinsfeuer herum zum gemeinsamen Singen der Martinslieder. Ebenfalls am Donnerstag zieht die Kita Robbeninsel durch Grün-Selbeck, um 17 Ur geht es in der Rügenstraße los.

Martinsmarkt am Sonntag – und auch die Läden haben geöffnet

Am Freitag, 10. November, wird die Kita St. Josef (Wülfrather Straße) auf dem Schulhof ein Martinsfest feiern im Zeitraum 17 bis 19 Uhr, zur gleichen Zeit findet ebenfalls ein Martinsfest an der Grundschule Schulstraße (Schulstraße) statt – hier aber dann auch mit einem Feuer. Vom Sportfeld bis zum Kant-Gymnasium wird dann die Suitbertusschule ziehen, mit Sankt Martin voran geht es um 17 Uhr los über den Panoramaradweg und durch den Thormählenpark, über die Kettwiger Straße, Haupt-, Jahn- und Herzogstraße dann zum Schulhof, wo ein Feuer wartet.

Den Samstag nutzt die Bürgergemeinschaft Heide, hier gibt es von 17 bis 22 Uhr ein Martinsfest im Park.

Kirmes am Kirchplatz schon das ganze Wochenende über

Sonntag heißt es dann Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Heiligenhauser Innenstadt: Dazu gibt es bereits von Freitag an wieder eine Kirmes auf dem Kirchplatz, am Sonntag um 17 Uhr einen großen Martinszug der Kitakinder über die Hauptstraße und um 17.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz. Anschließend, zwischen 18 und 18.30 Uhr, werden dann wieder kostenlos Weckmänner an die Kinder verteilt.

Die Kita Unterm Himmelszeit sowie das Spielhaus Oberilp veranstalten am Montag, 13. November, gemeinsam einen Zug: Los geht es um 17.30 Uhr an der Hunsrückstraße, die Rhönstraße hinunter bis zu Eifelstraße auf die Harzstraße und zurück über die Hunsrückstraße. Die Kita Isenbügel (Pestalozzistraße) wird um 18 Uhr einen Zug durch Isenbügel starten. Die Adolf-Clarenbach-Schule folgt einen Tag später – der letzte Martinszug in Heiligenhaus beginnt um 17.30 Uhr mit einer etwas größeren Runde als einen Tag davor die Kita.

