S6 bis Düsseldorf: Weniger Haltestellen – wer betroffen ist

Die S6 wird in Ratingen-Hösel und Ost halten, dann aber bis Düsseldorf-Hauptbahnhof weiterfahren.

Ratingen. Wegen Brückenarbeiten wird es eine Woche zu Haltausfällen der S6 zwischen Ratingen und Düsseldorf-HBF kommen. S1 und S11 ebenfalls betroffen.

Die S-Bahnlinie 6 wird in der kommenden Woche erneut von Änderungen betroffen sein. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird die Stadt Düsseldorf Brücken sanieren; in der Zeit wird es zu Haltausfällen kommen zwischen Ratingen-Ost und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof.

In dieser Woche wird die S6 zwischen Ratingen-Ost und Düsseldorf HBF nicht halten

Wegen Brückenbauarbeiten in der Heinrich-Erhardt-Straße und Brückenprüfarbeiten am Höxter Weg, die die Stadt Düsseldorf durchführt, kommt es zwischen Düsseldorf-Unterrath / Ratingen-Ost und Düsseldorf Hauptbahnhof zu Beeinträchtigungen in der Zeit von Montag, 28. August (22 Uhr) bis Freitag, 1. September (23 Uhr).

In der Zeit der Baumaßnahmen können die Züge der Linien S 1 und S 11 (jeweils DB) nicht zwischen Düsseldorf-Unterrath und Düsseldorf Hbf und der Linie S 6 (DB) nicht zwischen Ratingen-Ost und Düsseldorf Hbf halten. Als Ersatz fahren Busse. Die S6 war erst in den sechs Ferienwochen komplett ausgefallen, da der Tunnel in Ratingen-Hösel saniert wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus