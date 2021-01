Einer der letzten Zellen stand im Bereich der Bushaltestelle in Hetterscheidt.

Historie Rückblick: Was in Heiligenhaus vor 30 Jahren Thema war

Heiligenhaus. Aufregung um die neue Telefonkarte für Telefonzellen und 80.000 Mark für den Sprungturm im Heljensbad: Das waren Themen 1991.

Das neue Jahr startet oft noch ruhig und verhalten. Die Kinder habe noch etwas Ferien, die arbeitende Bevölkerung meist einige weitere Tage zur Entspannung, bevor es mit neuer Kraft an die Arbeit geht. In Heiligenhaus jedoch wird es traditionell jedoch schon am Neujahrsmorgen ernst: Die Schneewette wird ausgewertet, ein Ergebnis verkündet.

Was 2021 durch den beidseitigen Tipp "Kein Schnee" unentschieden ausgegangen ist, war vor dreißig Jahren ein Erfolgserlebnis für den Bürgerverein Hetterscheidt! Der damaligige Vorsitzende des Vereins, Felix Wittmann, hatte auf das Ausbleiben von Schnee getippt - und damit Recht behalten. Wittmann hatte jedoch einige aufmunternde Worte für seinen Wettgegner, Sparkassendirektor Hans Aldenhoff, übrig: "Egal, dass Sie schon wieder falsch lagen. Uns ist es ein weiteres Mal gelungen, Menschen an Neujahr zusammenzubringen. Das ist eine tolle Sache!"

DLRG kämpft für den Sprungturm

Menschen zusammenbringen, das ist eine der Hauptaufgaben des Heljensbades. Neben dem über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Freibad gibt es hier auch einen angemessenen Hallenbereich, der den Heiligenhausern im Winter den Sprung ins kühle Nass sowie sportliche Betätigung ermöglicht - solange nicht Corona diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung macht. Neben einem großen sowie einem Kinderbecken gibt es einen Sprungturm, der vor allem für Jugendliche eine großartige Abwechslung ist.

Dass dieser in seiner heutigen Form vorhanden ist, ist einem Beschluss des Werksausschusses der Stadtwerke zum Jahreswechsel 1990/91 zu verdanken. Damals war der Turm in derart schlechtem Zustand, dass er aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste. Rund 80.000 Mark hat die Erneuerung der Anlage gekostet. Doch der Beschluss war das Ergebnis langer Überzeugungsarbeit seitens der DLRG: Zuerst war die Notwendigkeit eines Sprungturms in Frage gestellt worden. Jedoch konnte die DLRG-Ortsgruppe das Gremium davon überzeugen, dass ein solcher die Attraktivität des Bades deutlich erhöht.

12 Mark minimum: Ärger um öffentliches Telefonieren

Die erste Januarwoche 1991 hatte jedoch auch Aufreger parat. So sorgte die Einführung einer Magnet-Telefonkarte seitens der Post für Empörung. Wenn auch damals viele Haushalte schon über einen eigenen Anschluss verfügten, gibt es auch Haushalt und Einzelpersonen, für die die Kosten eines Telefonanschlusses belastend sind. Aus diesem Grund waren öffentliche Telefonzellen immer noch erforderlich. Die neuen Magnetkarten kosteten jedoch mindestens 12 Mark - eine große Summe für Kleinrentner, Kleinverdiener und Sozialhilfeempfänger. Konnten sie vorher noch mit Groschen bezahlen, ist nun ein akutes Loch im Geldbeutel bemerkbar.

Auch Schüler oder Pendler, die lediglich in Notsituationen von unterwegs ihre Eltern respektive ihren Arbeitgeber erreichen wollen, wird diese Möglichkeit an den meisten Telefonzellen genommen. Insgesamt also eine durchaus kritisierbare Änderung - die WAZ nannte sie vor 30 Jahren gar "überzogen und keinesfalls kundenfreundlich".

Einwohnerzahl sinkt unter 30.000

Eine letzte Erkenntnis der ersten Januarwoche 1991 war ein leichter Bevölkerungsrückgang. Von 29825 Einwohnern ging es auf 29801 hinunter. Verglichen mit 2021 sind das gut 3000 Einwohner mehr - eine interessante Statistik.

