Rotary und Rotoract erweitern den Heiligenhauser Bürgerwald

Heiligenhaus. Um weitere 2500 Quadratmeter soll der Bürgerwald in Heiligenhaus wachsen. Clubs laden am Samstag, 13. November, zu einer Pflanzaktion ein.

Der Bürgerwald in Heiligenhaus wächst immer weiter – und erntet bundesweites Echo. Nun wollen auch Rotary und Rotoract einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit in Heiligenhaus gehen und ebenfalls einen Beitrag leisten.

„Der neu entstehende Bürgerwald ist in seiner Art einzigartig. Es handelt sich nicht um eine Wiederaufforstung sondern um einen neu entstehenden Wald auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche“, freuen sich die Organisationen. Im Gegensatz zu kommerziell genutzten Wäldern, die durch Monokulturen Schädlinge anziehen würden, werde hier bereits in der Pflanzperiode auf eine hohe Artenvielfalt Wert gelegt. Dies steigere den Erholungswert und sorge durch gezielte Artenauswahl für eine höhere Resistenz gegenüber den Folgen des Klimawandels.

Clubs sind fasziniert von dem Projekt

Förster Hannes Johannsen erklärt den Kindern, wie der Wald entsteht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Eine perfekte Anbindung an den Neanderlandsteig und den Panoramaradweg Niederbergbahn sowie das Vorhandensein von Parkplätzen etc. mache den neuen Wald für die Heiligenhauser Bürger und Erholungssuchende aus dem näheren Einzugsgebiet gut erreichbar. „Dieses faszinierende Projekt möchten der örtliche Rotaract Club und der Rotary Club sehr gerne unterstützen“, teilen die Organisationen mit.„Vor allem die hohe Nachhaltigkeit und der regionale Bezug mit Mehrwert für die nächsten Generationen haben uns an diesem Projekt fasziniert“, findet Stefanie Hüsgen, die Präsidentin des Rotaract Clubs, die Motive zum Start des Projekts zusammen

.„Außerdem können wir im Rahmen eines sogenannten Hands On-Projekts zusammen mit unseren Familien selbst tätig werden und einen Teil der Bäume selbst pflanzen. Wir danken in diesem Zusammenhang außerordentlich dem Stadtförster Hannes Johannsen, der uns mit offenen Armen empfing und der nahezu jedem Menschen in Heiligenhaus von Kindesbeinen an die Bedeutung von Wald und Natur nahebringt“, ergänzt Jörg Tillmanns, Präsident des Rotary Clubs.

Auftakt ist eine Pflanzaktion

Diese Eichen werden irgendwann mal richtig groß. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

So hätten sich beide Clubs dazu entschlossen, mindestens 3000 Euro für die Aufforstung von weiteren ca. 2500 Quadratmeter neuem Wald zu spenden und die Patenschaft für die weitere Betreuung der Setzlinge in den nächsten zwei bis drei Jahren zu übernehmen. In die Pflanzaktionen sollen wieder Heiligenhauser Schulklassen eingebunden werden, um Kindern und Heranwachsenden mit Spaß Wissen über die Natur und den Wald zu vermitteln. Das vielfältige Angebot hätten Förster Johannsen und sein Team im Umweltbildungszentrum Heiligenhaus zusammengetragen.

Kern und Auftakt des Hands-on-Projekts ist die gemeinsame Pflanzaktion am Samstag, 13. November. Ab 15 Uhr werden sich die teilnehmenden Mitglieder beider Clubs hier betätigen. Interessierte Bürger, die mitmachen möchten, seien herzlich eingeladen.

Weitere Informationen

Der Rotaract Club besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 30 Jahre; Rotary ist eine Gemeinschaft von beruflich und sozial engagierten Menschen, beide gehören zu den sogenannten Serviceclubs. Infos gibt es unter www.velbert.rotary.de.

Unter www.ubz-heiligenhaus.de können Interessierte viel über den Bürgerwald erfahren, wie zum Beispiel die Auswahl der gepflanzten Sorten, um eine Vielfalt zu ermöglichen.

