Polizei Riskanter Überholvorgang in Heljens: Autofahrer baut Unfall

Heiligenhaus. Ausgebremst auf der Ruhrstraße in Heiligenhaus: Corsa fährt in Leitplanke. Hoher Sachschaden entsteht. Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Bedrängt durch einen Überholvorgang soll ein Autofahrer auf der Ruhrstraße in Heiligenhaus in die Leitplanke gefahren sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bereits vor über zwei Wochen, am Dienstag, 1. Juni, kam es hier zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Opel Corsa befuhr gegen 7.50 Uhr die Ruhrstraße in Fahrtrichtung Essen-Kettwig. Während der Fahrt wurde er von einem schwarzen VW überholt. Der Fahrer des VW beendete den Überholvorgang so knapp vor dem Opel Corsa, dass der Corsafahrer – nach eigenen Angaben – eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden.

Hoher Sachschaden entstanden

Der Corsa kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke. Hierbei wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite des Corsas stark beschädigt. Der VW-Fahrer soll sich von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der Schaden an dem Opel wird auf circa 2500 Euro geschätzt.

Bislang führten die Ermittlungen der Polizei noch nicht zum Auffinden des VW-Fahrers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 93126150 jederzeit entgegen.

