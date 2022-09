Natur Reiche Apfelernte an der Heiligenhauser Realschule

Heiligenhaus. Um die 50 Kilo Äpfel konnten die Schülerinnen und Schüler der Heiligenhauser Realschule von ihren Bäumen ernten. Verkauft werden sie am Sonntag.

Apfelernte hieß es kürzlich an der Realschule: Alle Apfelbäume hätten den heißen und trockenen Sommer gut überstanden und danken es mit vielen Früchten. So konnten nun die Schülerinnen und Schüler um die 50 Kilo der Sorten James Grieve und Schweizer Glockenapfel ernten, freut sich die Schule in einem Facebook-Post.

Ein Teil der Äpfel sei dabei in die Taschen der fleißigen Sammler gewandert oder wurde als gesunder Snack im Schulkiosk angeboten, aber ein Teil wird beim Umwelttag am Sonntag im UBZ zu finden sein. Dort präsentiert die Schule ihre ökologische Arbeit auf den Streuobst-Wildwiesen.

