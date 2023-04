Ratingen-Hösel: Polizei sucht Zeugen nach Raubversuch

Hösel. Auf dem Parkplatz an einem Einkaufszentrum an der Heiligenhauser Straße in Hösel hat eine junge Frau eine 70-Jährige versucht, zu überfallen.

Neben einem Einkaufszentrum an der Heiligenhauser Straße in Ratingen-Hösel ist es am Mittwochmittag zu einem versuchten Raub gekommen. Dabei hat eine junge Frau versucht, einer 70-Jährigen eine hochwertige Armbanduhr zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 13.10 Uhr hielt sich die Ratinger Seniorin auf einem Parkplatz auf, als sie von einer unbekannten jungen Frau angesprochen wurde. Die Ratingerin wandte sich der Frau zu und diese versuchte unmittelbar ihr die am Handgelenk getragene, hochwertige Armbanduhr zu entreißen. Die Ratingerin wehrte sich körperlich und rief lautstark um Hilfe, so dass die Räuberin von ihr abließ und zunächst fußläufig über den Parkplatz in Richtung Heiligenhauser Straße flüchtete.

Zeugen konnten die Täter beschreiben

Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, wie die junge Frau in einen wartenden dunklen Kleinwagen mit Osnabrücker Kennzeichen (OS-) einstieg und anschließend von der Tatörtlichkeit in Richtung des Kreisverkehrs Bahnhofstraße / Eggerscheidter Straße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizeibeamten verlief, ebenso wie eine Überprüfung an der Anschrift des Fahrzeughalters, ergebnislos.

Die Räuberin wird beschrieben als schlank, schwarze lange Haare, große dunkle Augen und auffallende Augenbrauen, circa 25 bis 30 Jahre alt und 165 bis 175 cm groß. Sie trug einen schwarzen Blazer mit goldenen Knöpfen. Der Fahrer soll im gleichen Alter gewesen sein, kurze schwarze Haare tragen sowie dunkle Kleidung und eine athletische Figur haben.

Das Kriminalkommissariat bittet Zeugen, sich unter 02102 9981 6210 zu melden.

