Räuber bedroht Kassiererin in Heiligenhaus mit Schusswaffe

Heiligenhaus Zwei Männer haben von einer Kassiererin bei Netto Geld aus der Kasse gefordert. Als sich die Frau weigert, zieht einer der Täter eine Waffe.

Versuchten Raub auf einen Discounter in Heiligenhaus: Am Mittwochabend (10. Januar) hat ein Räuber eine Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Kurz vor Feierabend, gegen 20.50 Uhr betraten am Mittwochabend zwei schwarz bekleidete junge Männer den Netto-Markt an der Rheinlandstraße in Höhe der Hausnummer 55 in Heiligenhaus. Einer von ihnen forderte die 26-jährige Kassiererin dazu auf, die Kasse zu öffnen.

Täter flüchten in Heiligenhaus über den Parkplatz

Als diese der Aufforderung nicht nachkam, zog einer der beiden Männer eine Schusswaffe und bedrohte die Mitarbeiterin damit. Als sie sagte, dass sie die Kasse nicht öffnen werde, flüchteten die Unbekannten aus dem Hauptausgang in Richtung des Parkplatzes.

So werden die Täter beschrieben

Eine Mitarbeiterin alarmierte die Polizei, die die flüchtigen Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr finden konnte. Sie werden folgendermaßen beschrieben: südeuropäisches Erscheinungsbild, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175 cm groß, schwarz bekleidet, schwarzer Schal.

Keine Konfrontation suchen

Die Polizei möchte ausdrücklich darauf hinweisen: Bitte bringen Sie sich bei einem Überfall oder in einer vergleichbaren Situation durch ein vermeintlich mutiges Handeln nicht selbst in Gefahr. Versuchen Sie, angesichts der bedrohlichen Situation die Ruhe zu bewahren und suchen Sie nicht die Konfrontation mit den Täterinnen oder Tätern. Rufen Sie, sobald Sie dazu die Gelegenheit haben, die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten schweren Raubes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen werden gesucht

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen sowie zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 -6150, in Verbindung zu setzen.

