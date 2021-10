PS-Zweckertrag: Finanzspritzen für Heiligenhauser Vereine

Heiligenhaus. Vereine sind in der Pandemie hart getroffen gewesen, findet die Kreissparkasse Düsseldorf. Aus dem Erlös der PS-Lose erhalten viele nun Spenden.

Einmal im Jahr freuen sich die Heiligenhauser Vereine, wenn sich die Kreissparkasse Düsseldorf meldet. Denn dann werden wieder die Spenden aus dem PS-Zweckertrag verteilt. Und auch in diesem Jahr gibt es Grund zur Freude.

Familien- und Jugendförderung, Sportvereine und Sozialwesen habe die Corona-Pandemie hart getroffen –die Kreissparkasse habe sich dieses Jahr bewusst diesen Schwerpunkten bei der Vergabe der beliebten Spenden aus der Sparkassenlotterie, dem ‚PS-Zweckertrag‘, gewidmet, teilt das Institut mit. Erneut konnten die Spendenübergaben zwar nicht persönlich stattfinden, die Resonanz sei umso überwältigender gewesen. „Wie immer können die Vereine in unserer Region auf uns zählen“, sagt Christoph Wintgen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Düsseldorf. Vereine hätten es grundsätzlich nicht leicht, findet der Sparkassenvorstand, da der administrative Aufwand immer mehr zunähme. „Corona hat dann noch zusätzlich Löcher in vielen Vereinskassen hinterlassen.“

Diese Vereine profitieren in Heiligenhaus

In Heiligenhaus erhält die neu gegründete Kinderfeuerwehr einen finanziellen Anschub; der Postsportverein verwendet die Spende zum Wiederaufbau seiner Sportbereiche nach Corona. Die Turner des TUS Unterilp freuen sich über Weichbodenmatten und Schwungtücher, der Dartclub modernisiert seine Dartanlage. Der 1. Tischtennisclub freut sich zu seinem 90. Jubiläum über Geld für neue Netze und für die Jugendabteilung. Das Netzwerk Heiligenhaus verwendet das Geld für die Betreuung von Kindern und Familien in Notsituationen.

Mit 267.380 Euro war der Spendentopf auch in diesem Jahr gut gefüllt. „Wir verteilen diese Spenden nach den Losanteilen, die in der jeweiligen Stadt gespielt wurden – insgesamt waren dies rund 1,1 Millionen Lose“, berichtet Filialdirektor Thomas Meuser. „Das Gute an unserer Lotterie ist einerseits der Spielgewinn – immerhin freuten sich unsere Kundinnen und Kunden über Gewinne in Höhe von mehr als 470.000 Euro im vergangenen Jahr – und andererseits der Spendentopf, den wir an die Vereine in unseren Städten ausschütten“, ergänzt Thomas Döring. „Je gespieltem Los wandern 25 Cent in unseren Topf. Das klingt zunächst nicht sonderlich hoch, aber man sieht ja, was wir damit bewegen können.“

