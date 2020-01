Profikuschlerin: Wenn der Teddy nicht mehr ausreicht

Eine gepflegte, gewachsene Wohngegend in Mettmann. Sechs Klingeln hat das moderne Mehrfamilienhaus, „Linnert“ steht auf einer. Hinweise, dass hier professionell körperliche Nähe verkauft wird, gibt es keine – weder rote Laternen, noch blinkende Leuchtreklame. Und das hat einen guten Grund: Heike Linnert bietet ihren Körper nicht für sexuelle Dienstleitungen an, sondern ausschließlich zum Kuscheln.

Heike Linnert hilft dabei Berührungsängste abzubauen

Wer häufig kuschelt ist glücklicher und auch körperlich gesünder Foto: Heike Linnert

Die 61-jährige steht an ihrer Wohnungstür und lächelt freundlich – sie hat ein offenes Lachen, ein herzliches, nicht aufdringlich und gekünstelt, eher so ein Lachen, das es dem Gegenüber leicht macht, Berührungsängste zu überwinden. Die Schuhe, das wünscht sie sich, mögen bitte ausgezogen werden, das macht aber nichts, auf dem Holzboden lässt es sich angenehm auch auf Socken laufen und überhaupt: die helle Wohnung wirkt einladen, gemütlich, so warmherzig wie ihre Bewohnerin. Am großen Küchentisch bietet Heike Linnert Wasser auf einer Glaskaraffe an, einen Kaffee. Sie spürt die Neugierde darauf zu erfahren, was sie zu dem Schritt, mit wildfremden Menschen professionell zu kuscheln, bewegt hat und wie das so ist mit den Gefühlen: ist da auch Ekel wenn einer Pickel hat, verliebt man sich, wenn einer gut riecht und: passiert nicht doch manchmal auch etwas mehr?

Sexuelle Handlungen sind absolut Tabu

„Niemals“, verneint die sympathische Mettmannerin vehement und weiß ja auch eigentlich ziemlich genau, dass es das ist, was letztlich alle wissen möchten, „bei mir geht es ausschließlich um das Kuschelbedürfnis, um Zuwendung, um Nähe - bekleidet. Das wird mit jedem Kunden vorher auch genau besprochen, also auch welche Tabuzonen es gibt.“ Kuscheln – das ist wissenschaftlich erwiesen – führt zur Ausschüttung des Bindungs- und Glückshormons Oxytocin. Nicht nur, dass die körperliche Zuwendung eines anderen ein wohliges Gefühl entstehen lässt, Kuscheln wirkt sich auch auf die körperliche und psychische Gesundheit aus. „Man weiß heute, dass Kuscheln oder Streicheln den Blutdruck senken kann, schmerzstillend ist, stressabbauend wirkt, Angstzustände und Depressionen lindern kann.“ Heike Linnert steht auf und bittet, sie zu begleiten.

Durch den großzügigen Flur geht es in ein kleines Zimmer, in warmem Orange gestrichen, ein kleines Sofa, ein Rattantisch, eine große weiche Liegefläche mit Patchworkdecke und vielen Kissen. Die Mettmannerin setzt sich drauf, nimmt einen großen braunen Teddy in den Arm, wiegt ihn wie ein Kind. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie ausgehungert viele Menschen nach Berührungen sind“, weiß sie aus ihrer mittlerweile einjährigen Erfahrung als professionelle Kuschlerin, „manche wollen, so wie der Teddy, einfach in den Arm genommen werden, andere möchten in Löffelchenstellung liegen und wieder andere bevorzugen eine leichte Nackenmassage oder einfach ein „Sich festhalten“. Das ergibt sich häufig aus der Situation heraus.“

Für Heike Linnert ist das Kuscheln wahre Berufung

Es war vor etwas mehr als einem Jahr, als Heike Linnert abends Fernseh schaute und einen Bericht über eine Kuschlerin sah. „Ich war vom ersten Augenblick an gefesselt. Alles, was dort gesagt wurde, klang so schlüssig, ich habe immer nach meiner inneren Berufung gesucht und da wusste ich: Das ist es.“ Über den Sender kam der Kontakt zustande, die Medizinprodukte-Beraterin nahm an Schulungen teil, lernte viel und intensiv über die wissenschaftlichen Hintergründe, Theorien und vor allem über die unterschiedlichen Kuschelpraktiken. „Es gibt nicht den klassischen Kunden“, erklärt die zugewandte und sympathische Frau, „genauso wie es nicht das eine Motiv gibt, warum jemand zu mir kommt. Manchmal sind es korpulente Menschen, die sich vor Berührungen schämen, dann sind es einsame Menschen, die niemanden haben, aber auch gestresste Manager. Das Alter ist unterschiedlich und: Es kommen sowohl Männer als auch Frauen zu mir.“ Die Mutter zweier erwachsener Söhne steht offen zu ihrer Berufung, nach anfänglicher Skepsis findet ihre Familie – und sogar ihr Partner, der weiter weg lebt – ihre Entscheidung völlig in Ordnung. „Es ist ja nicht nur so, dass der Kunde etwas davon hat“, sagt sie lachend, steht auf und zieht die Decke gerade, „ich genieße das ja meistens auch.“ Dann zwinkert sie mit den Augen. „Ich weiß, dass noch eine Frage unbeantwortet geblieben ist – nämlich die, ob sich nicht doch manchmal mehr daraus entwickelt.“ Sie nimmt eine Schluck Kaffee, stellt die Tasse ab. „Wenn mein gegenüber sexuelle Erregung zeigt, dann wird das kommuniziert und notfalls das Kuscheln abgebrochen. Aber das kommt eigentlich so gut wie nie vor.“