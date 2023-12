Porschefahrer rast mitten in Kontrolle: Führerschein weg

Heiligenhaus Auf der Langenbügeler Straße in Heiligenhaus war ein Autofahrer fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Insgesamt 110 Verstöße.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung stellte die Polizei in Heiligenhaus am Mittwoch, 27. Dezember, gleich eine Vielzahl an Verstößen fest. Trauriger Spitzenreiter war ein Porsche, der laut Polizei fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.

Ein Beamter des Verkehrsdienstes postierte sich von 8 bis 14 Uhr mit einem Geschwindigkeitsmessgerät in einer 50er-Zone an der Langenbügeler Straße, als gegen 12.45 Uhr ein Porsche mit Essener Städtekennung an ihm vorbeiraste und in die Messung geriet. Wie sich herausstellte, überschritt der Fahrer nach Polizei-Angaben die Geschwindigkeitsbegrenzung nach Toleranzabzug mit 46 km/h.

Diese Strafe droht dem Temposünder aus Heiligenhaus

Dem Fahrer droht nun folgende Buße: 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei stellte im Rahmen dieser Überwachung insgesamt 110 Geschwindigkeitsverstöße fest.

