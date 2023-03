Polizei und Ordnungsamt auf Kontrollgang in Heiligenhaus

Im Rahmen des Projekts „ZooM“ kam es am Freitagabend zu einem gemeinsamen Kontrolleinsatz der Polizei sowie des Ordnungsamtes in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Einiges entdeckt haben Polizei und Ordnungsamt bei einer gemeinsamen Kontrolle am Freitagabend in Heiligenhaus. Diese Verfahren sind eingeleitet.

In zwei Bars sowie einem Kiosk haben die Polizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Heiligenhaus am Freitagabend, 10. März, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr einen Kontrolleinsatz an der Stettiner sowie der Hauptstraße durchgeführt. Die Polizei leitete in einem Fall ein Ermittlungsverfahren ein, das Ordnungsamt gleich mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Im Rahmen der Überprüfung des Kiosks stellten die Beamten insgesamt 63 Dosen nicht ordnungsgemäß versteuerten Tabak sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem leitete das Ordnungsamt mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht versteuerter Getränkedosen ein, die augenscheinlich im Ausland erworben und nicht versteuert zum Verkauf in dem Kiosk angeboten worden waren. Auch wegen nicht ordnungsgemäß aufgestellter Geldspielautomaten musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Zwei Heiligenhauser Bars haben gegen Auflagen verstoßen

Bei der Überprüfung der zwei Lokale an der Hauptstraße wurden insgesamt 30 Personen angetroffen und kontrolliert. Das Ordnungsamt stellte einen Verstoß gegen die Bauordnung fest und leitete zudem ebenfalls wegen zweier nicht ordnungsgemäß aufgestellter Geldspielautomaten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

Stand fand die Aktion im Rahmen des Projekts „ZooM“ (Zielorientierte operative Maßnahmen). Dieses soll der Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann dienen. Am Ende des Einsatzes zogen die beteiligten Behörden jeweils ein positives Fazit: Die gewonnenen Erkenntnisse werden nun weiter zusammengetragen und dienen insbesondere dazu, die bisher erkannten Strukturen weiter aufzuhellen. Zusätzliches Ziel war es zudem, durch erhöhte Polizeipräsenz in den Objekten sowie in dessen Umfeld das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

