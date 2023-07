Polizei-Spezialkräfte durchsuchen Wohnung in Heiligenhaus

Heiligenhaus. SEK-Einsatz am Freitagabend an der Karl-Arnold-Straße in Heiligenhaus: Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung mehr als 20 Schusswaffen.

Nach einem anonymen Hinweis hat die Polizei am Freitagnachmittag (7. Juli) Spezialeinsatzkräfte (SEK) für einen Einsatz an der Karl-Arnold-Straße in Heiligenhaus angefordert. „Es bestand der Verdacht“, so Polizeisprecher Daniel Uebber, „dass ein Mann – Mitte 40 – illegal Waffen in seiner Wohnung aufbewahrt“. Es sei dann ein Durchsuchungsbeschluss umgesetzt worden.

In der Tat konnte das SEK dann 21 Schusswaffen und Munition in der Wohnung finden – „allerdings waren diese alle ordnungsgemäß angemeldet“, so Uebber. Dennoch wurden die Waffen beschlagnahmt, da diese laut Uebber nicht ordnungsgemäß gelagert gewesen seien.

Es handele sich somit um einen Verstoß gegen das Waffengesetz, das klare Vorgaben zur Aufbewahrung macht.

