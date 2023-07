Polizei: Katzenbaby in Heiligenhaus gerettet – zwei sind tot

Bei einem Einsatz in einer Wohnung in der Heiligenhauser Oberilp fanden Polizeibeamte ein völlig unterkühltes Katzenbaby und brachten es in eine Tierklinik.

Polizei Heiligenhaus entdeckt tote Kitten bei Einsatz in der Rhönstraße

Wegen privater Streitigkeiten waren die Beamten zu einem Einsatz zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rhönstraße am Sonntag gegen 15 Uhr ausgerückt. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung fanden die Beamten in einem Zimmer zwei nur wenige Tage alt gewordene, tote Katzenbabys, die in einem offenen Karton abgelegt waren.

Zwei weitere Kitten konnten die Polizeibeamten nur noch tot auffinden. Foto: Kreispolizei Mettmann

Ein weiteres Kitten, lag – nur mit einem Papiertuch umwickelt – in einer Tragetasche. Die Beamten versorgten das völlig unterkühlte und entkräftete Katzenbaby und brachten es anschließend in eine Tierklinik zur weiteren Versorgung. Die Katzenmutter konnte in der Wohnung nicht festgestellt werden. Gegen die Inhaber fertigten die Beamten einen Bericht an das Ordnungsamt zwecks Prüfung in eigener Zuständigkeit.

