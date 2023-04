Unfall Pkw rast an A3 in die Raststätte Hösel - zwei Verletzte

Ratingen-Hösel. Ein Pkw ist an der Raststätte Hösel aus bislang nicht geklärten Gründen in mehrere Autos und Motorräder gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ein Pkw ist am Sonntagmittag möglicherweise mit zu hoher Geschwindigkeit in die Tankstelle Hösel an der Autobahn A3 gerast. Der Fahrer hatte laut Bericht der Feuerwehr Ratingen aus bisher noch nicht geklärten Gründen dann die Kontrolle über sein Auto verloren. In der Folge kollidierte er mit mehreren stehenden Pkw und Motorräder an der Raststätte.

Ein Motorradfahrer und seine Sozia mussten nach Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden.

Durch den Unfall wurden insgesamt zwei Motorräder und sechs PKW teils erheblich beschädigt. Die Polizei sicherte während der Maßnahmen die Ausfahrt der A3 und die Zufahrt zu Raststätte Hösel ab.

