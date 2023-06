Die Polizei musste in der Nacht zu Samstag zu einem Unfall in Heiligenhaus ausrücken.

Unfall Pedelec-Fahrer kracht in Heiligenhaus frontal in Auto

Heiligenhaus. Ein 28-Jähriger ist am Brangenbusch in ein geparktes Auto gefahren. Die Polizei stellte schnell die mögliche Ursache für den Unfall fest.

In der Nacht zu Samstag, 10. Juni, wurde die Polizei zu einem ungewöhnlichen Unfall gerufen: Ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer war auf einer Landstraße frontal in ein geparktes Auto gefahren.

Das war laut Polizei passiert: Gegen 1.30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer – aus Richtung Velbert kommend – die nicht ausgeleuchtete und einspurig angelegte Straße Brangenbusch in Heiligenhaus. In Höhe der dortigen Brücke kollidierte er frontal mit einem mittig auf der Fahrbahn geparkten schwarzen Audi A6.

Pedelec-Fahrer aus Heiligenhaus wird bei Unfall nur leicht verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pedelec-Fahrer auf die Windschutzscheibe geschleudert und hierbei leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Alkoholtest ergibt laut Polizei einen Wert von 1,4 Promille

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des 28-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,4 Promille (0,69 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an, welche im Anschluss an die medizinische Versorgung im Krankenhaus durchgeführt wurde.

