Heiligenhaus. Paul-Walter Schrödler ist seit 40 Jahren Fahrlehrer in Heiligenhaus und wurde dafür ausgezeichnet. In seinem Beruf hat sich jede Menge verändert.

Paul-Walter Schrödler kommt seit 40 Jahren in Fahrt

Eine allzeit gute Fahrt: Die wünscht sich Paul-Walter Schrödler nicht nur für sich selbst – sondern auch für seine Schüler. Denn er ist schon seit nunmehr 40 Jahren Fahrlehrer in Heiligenhaus. In dieser Zeit hat er auch viel auf der Straße erlebt. Und auch einiges an Veränderungen. So hat sich nicht nur der Umgang mit seinen Schützlingen deutlich gewandelt.

Heute herrscht ein ganz anderer Ton als früher

Heiligenhaus Fahrschule besteht seit 1952 Die Fahrschule „Recker/Schrödler“ wurde ursprünglich 1952 von Paul-Walter Schrödlers Vater gegründet. 1983 übernahm der Filius dann das Unternehmen. Vor rund 20 Jahren holte Schrödler dann Bernd Recker als Partner ins Boot. Eine dritte Generation an Schrödlers als Fahrlehrer in Heiligenhaus wird es aber wohl nicht geben: „Von meinen drei Kindern will keiner in die Fahrschule einsteigen“, sagt Paul-Walter Schrödler.

Das fängt schon damit an, dass nun ein ganz neuer Ton herrscht als früher. „Heute kann man gegenüber den Fahrschülern nicht mehr laut werden oder sie anschreien, wenn sie einen Fehler machen. Es wird viel mehr auf Pädagogik geachtet“, schildert der 62-Jährige, der aber ohnehin ruhigere Töne bevorzugt. Schließlich müsse der Umgang mit den Schützlingen stimmen, der Lehrer sei auch zum Vermitteln von Wissen da und nicht, um Schüler anzuherrschen.

Wie viele junge (oder auch mal ältere) Menschen er mittlerweile in seiner Fahrschule „Recker/Schrödler“ am Südring zum Führerschein verholfen hat – das kann der gebürtige Heiligenhauser nach all der Zeit nicht mehr sagen. Aber es dürften viele Tausende sein. Wirklich schlimme Situationen habe er auch nicht so wirklich erlebt, schildert Schrödler. Im Gegenteil: „Es ist immer schön zu sehen, wie sich Fahrschüler von Stunde zu Stunde weiterentwickeln.“

Das Tacho mit dem Drehzahlmesser verwechselt

Nur gelegentlich musste er einschreiten – etwa im Falle eines jungen Mannes. „Mein Schüler war in der Stadt mit rund 55 Stundenkilometern etwas zu schnell unterwegs, und ich sagte: 'Fahren Sie bitte 50'." Doch statt abzubremsen gab der Schüler plötzlich mehr Gas. „Ich sagte dann wieder, nun etwas energischer, dass er doch bitte 50 fahren solle." Und wiederum war das Gegenteil der Fall, der junge Mann beschleunigte auf 70 Km/h.

Da musste er natürlich ausgebremst werden, was Schrödler mit einem beherzten Tritt auf das Bremspedal auf seiner Beifahrerseite tat. Und dann klärte sich alles auf: „Mein Schüler hat nicht auf das Tacho, sondern auf den Drehzahlmesser geschaut“, erinnert sich der 62-Jährige mit einem Lachen. Sprich: Die 50 stand dort eben für 5000 Umdrehungen. Und hätte der Fahrschüler diese Zahl erreicht, hätte er mit der Geschwindigkeit wohl auch bei einem Autorennen mitmachen können. . .

Für 40 Jahre berufliches Wirken gibt es die Ehrennadel in Gold

Bei allem Fortschritt gibt es auch etwas Nostalgie bei der Fahrschule „Recker/Schrödler“ – so wie hier das schon etwas historisch anmutende Tableau für die lichttechnischen Einrichtungen an einem Auto. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Doch dies sei nur eine der wenigen Fälle, bei denen er nachdrücklicher werden musste – zumeist erkennt Schrödler mögliche kritische Situationen im Voraus. „In 40 Jahren als Fahrlehrer habe ich schließlich einiges an Routine gesammelt“, meint er. Und auch eine Auszeichnung: Für sein über vier Jahrzehnte außergewöhnlich lange währendes Wirken hat der Heiligenhauser die Ehrennadel in Gold des Fahrlehrerverbandes Nordrhein erhalten.

Auch an seine Zeit als „Fahrlehrer-Schüler“ denkt Paul-Walter Schrödler gerne zurück. Doch allzu lange dauerte diese nicht: „Ich habe fünf Monate lang die Fahrlehrerfachschule in Düsseldorf absolviert. Danach ging es direkt zur Prüfung, und dann war ich auch schon Fahrlehrer.“

Ausbildung zum Fahrlehrer hat sich gründlich gewandelt

Seitdem hat sich die Ausbildung aber gründlich geändert. Nun mache man zunächst eine achtmonatige Fachausbildung, an die sich eine schriftliche und eine praktische Prüfung anschließe, schildert Tobias Recker, der Sohn von Schrödler Fahrschulpartner Bernd Recker. „Danach folgt ein viermonatiges Praktikum mit einer weiteren theoretischen und praktischen Prüfung“, so der 29-Jährige, der als einer von insgesamt sechs Fahrlehrern bei der Fahrschule am Südring arbeitet. Auch werde viel Wert auf pädagogische Grundlagen gelegt, wie eben Wissen und Fertigkeiten vermittelt würden. „Das war zu meiner Zeit anders, da haben wir nur Gesetze und Verordnungen gelernt“, berichtet Paul-Walter Schrödler.

Wie lange er noch als Fahrlehrer tätig sein wird, darauf will sich der 62-Jährige noch nicht festlegen. „Ich arbeite solange weiter, wie es mir Spaß macht. Und derzeit macht es mir noch Spaß“, meint er. Und wer weiß: Vielleicht kriegt Schrödler bei so viel Freude am Beruf ja auch noch die 50 Jahre auf der Straße voll.