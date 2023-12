Partys & Co.: Hier können Heiligenhauser Silvester feiern

Heiligenhaus Unsere Tipps: Noch keine Pläne für den Jahreswechsel 2023/2024? Diese Veranstaltungen finden in Heiligenhaus und Umgebung statt.

Der Jahreswechsel rückt mit großen Schritten näher. Viele Heiligenhauser wissen schon genau, wo und wie sie den Silvesterabend und Übergang ins neue Jahr 2024 verbringen werden, andere sind hingegen noch unentschlossen. Hier gibt es einige Tipps für Silvesterpartys und andere Möglichkeiten, den letzten Abend des Jahres 2023 zu verbringen.

„Upstairs“ in der Tanzschule Heigl, Heiligenhaus: „Upstairs“ ins neue Jahr rutschen können die Heiligenhauser im Event-Bereich der Tanzschule Heigl an der Hauptstraße 175 in Heiligenhaus. Die Party beginnt um 20 Uhr, für 69 Euro gibt es einen Cocktailempfang, Buffet, Mitternachtssnack und natürlich viel Musik und Tanz. Reservierung unter: info@tanzwelt.de

Candlelight-Dinner im Waldhotel, Heiligenhaus: Ein Silvester-Candlelight-Dinner bietet am Silvesterabend ab 18 Uhr das Heiligenhauser Waldhotel an der Parkstraße an. Es gibt unter anderem lauwarmen halben Hummer, Petersilienwurzelsuppe, Kalbsfilet in Steinpilzcrêpe und ein Marzipansoufflé. Im Preis von 75 Euro sind ein Begrüßungsdrink und ein Heißgetränk zum Dessert inklusive. Das Menü endet gegen 23 Uhr, die Hotelbar ist dann bis 1 Uhr geöffnet. Reservierung auf der Internetseite des Hotels: wald-hotel.de

Keine Partys im Thum 1897 und Ratskeller, Heiligenhaus: Das Thum 1897 hat vom 31. Dezember bis zum 7. Januar Winterpause. Hier kann also nicht gefeiert werden. Ebenfalls Betriebsferien macht bis zum 8. Januar das Restaurant Ratskeller.

Feiern unter freiem Himmel, Heiligenhaus: Unter freiem Himmel treffen sich viele Heiligenhauser traditionell auf dem Rathausplatz.

Große Party im Delta, Essen: In der Essener Großraumdiskothek Delta, Frohnhauser Straße 75, geht das Silvesterprogramm um 21 Uhr los. Bis 24 Uhr gibt es einen Begrüßungssekt, mit einem Indoorfeuerwerk wird dann ins neue Jahr gestartet. Der Eintritt kostet 10 Euro, es gibt keinen Mindestverzehr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Weitere Infos: www.delta-essen.de

Natürlich können die Heiligenhauser zum Jahreswechsel auch unter freiem Himmel anstoßen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Silvester auf der Zeche Carl, Essen: Um 21 Uhr beginnt der Einlass zur „Silvester auf Carl“-Party an der Wilhelm-Nieswandt-Allee 100 in Essen. Auf zwei Tanzflächen laufen Hits der 80er, 90er sowie Aktuelles und Pop-Klassiker. Das Ticket kostet 13 Euro im Vorverkauf. Das Kombiticket mit Silvestermenü ist bereits ausverkauft. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es hier: zechecarl.reservix.de/events

Zaubergala in der Stadthalle, Ratingen: Die jährliche Zaubergala des Magischen Zirkels Düsseldorf ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Ratinger Kulturprogramms. In diesem Jahr findet sie zum Abschluss des Jahres als große Silvester-Show mit dem Titel „Zauberhaft ins neue Jahr“ statt. Bereits vor Beginn des Hauptprogramms auf der Bühne können die Besucher ab 18.30 Uhr im Foyer und im kleinen Saal mehrere Zauberkünstler mit ihren verblüffenden Tricks erleben. Zauberei hautnah – mehr Staunen geht nicht. Um 19.30 Uhr startet dann das magische Feuerwerk auf der Bühne im großen Saal der Stadthalle. Zu Gast ist unter anderem der amtierende Deutsche Meister in der Sparte Großillusionen, Carsten Fenner. Tickets gibt es ab 45,40 Euro (zzgl. Gebühren) über verschiedene Ticketportale, unter anderem Eventim. Im Preis enthalten sind alkoholische und nicht-alkoholische Getränke während des Vorprogramms und in der Pause.

Hüttengaudi in der Almhütte, Wuppertal: Auf dem Laurentiusplatz in Wuppertal findet derzeit der Winterzauber statt. Am Silvesterabend kann dort ab 19 Uhr eine Hüttengaudi mit Dinner, Drinks und DJs im Ambiente einer Almhütte gefeiert werden. Es gibt zwei Ticket-Varianten: „Silvester All Inclusive“ (Getränke und Dinner bis 24 Uhr) für 99 Euro oder „Eintritt zur Party“ (ab 23 Uhr) für 15 Euro. Buchbar sind Tickets über: wuppertaler-winterzauber.de

Jahreswechsel im Weihnachtscircus, Wuppertal: Auf der Tribüne (25 Euro) und im Rang (20 Euro) gibt es noch Karten für die Silvestergala im Wuppertaler Weihnachtscircus, der auf dem Carnaper Platz gastiert. Nach dem Programm (Beginn: 20 Uhr) gibt es ein Feuerwerk – im Anschluss feiern Besucher und Artisten im Vorzelt ins neue Jahr. Tickets: www.weihnachtscircus-wuppertal.de

Haben wir eine empfehlenswerte Silvesterparty bzw. -veranstaltung in Heiligenhaus oder Umgebung vergessen? Wir freuen uns über weitere Tipps: redaktion.heiligenhaus@waz.de

