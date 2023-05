Pächter gesucht: Stadt Heiligenhaus schreibt Pavillon aus

Heiligenhaus. Nicht einigen konnte sich die Politik auf einen Pächter für den Pavillon auf dem Heiligenhauser Rathausplatz. Ausschreibung ist jetzt öffentlich.

Die Suche nach einem neuen Pächter für den Pavillon auf dem Rathausplatz geht in die nächste Runde: Nachdem sich die Politiker im nicht-öffentlichen Teil der letzten Ratssitzung auf keinen Kandidaten einigen konnten, hat die Stadt die Ausschreibung veröffentlicht: Welches Konzept erwartet wird und was der neue Mieter zahlen soll.

Die Stadtwerke, sie werden demnächst umziehen – und bleiben Mieter der Stadt, jedoch an anderer Stelle: Mit der Neander-Energie wird es bald ein großes Kundenberatungscenter in der ehemaligen Löwen-Apotheke an der Hauptstraße geben; das Gebäude hatte die Stadt erworben. Was jedoch aus dem urigen Rondell wird, das vor allem als Tabakladen, Kiosk und Lotto-Toto-Geschäft vielen Heiligenhausern bekannt ist, ist hingegen unklar.

900 Euro Miete für Heiligenhauser Pavillon

Diese beiden Konzepte liegen auf dem Tisch. Foto: Stadt Heiligenhaus / Repro Nadine Horn

Wie die WAZ bereits mehrfach berichtete, hat die Verwaltung rund um den Ersten Beigeordneten Björn Kerkmann ambitionierte Pläne: Mit einem Umbau soll eine gastronomische Nutzung ermöglicht werden. Zwei Varianten liegen auf dem Tisch: Bei der Größeren belaufen sich die Kosten auf circa 185.000 bis 240.000 Euro brutto, bei der Kleineren brutto zwischen 40.000 und 83.000 Euro. Der Umbau/Anbau soll ab 10/2023 starten. Zum Frühjahr/Sommer 2024 wäre dann eine Inbetriebnahme zur gastronomischen Nutzung möglich, heißt es nun im Exposé.

900 Euro (zzgl gesetzlicher Umsatzsteuer) erwartet die Stadt als Miete für den zentral in der Innenstadt gelegenen Pavillon, der direkt an der Bushaltestelle liegt, mindestens (je nach Umbauarbeiten) – neben den 37 Quadratmetern Innenfläche gebe es dann künftig auch eine 33 Quadrater große Terrasse zu nutzen, die überdacht und windgeschützt sein soll. 18 bis 20 Plätze sollen innen angeboten werden können, 20 bis 22 Plätze auf der Terrasse. Genutzt werden, so stellt die Stadt im Exposé klar, soll der Pavillon zur gastronomischen Nutzung: Ob Barista-Kurse, Weinproben, Sektempfang, Café, Bistro und kleine Veranstaltungen könnten hier angeboten werden.

Bewerben kann man sich für den Pavillon bis zum 28. Juni bei der Stadt Heiligenhaus mit einer Konzeptidee an bewerbung-pavillon@heiligenhaus.de. Infos gibt es unter heiligenhaus.de.

