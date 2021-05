Eine erste Onlineführung durch die Sonderausstellung „Polen oder Deutschland? Oberschlesien am Scheideweg“ findet am Freitag statt.

Kultur OSLM in Ratingen-Hösel bietet nun auch Onlineführungen an

Hösel. Das Oberschlesische Landesmuseum (OSLM) in Hösel musste aufgrund der Corona-Schutzverordnung wieder schließen. Doch nun geht es neue Wege.

Das Oberschlesische Landesmuseum (OSLM) in Hösel hat sich was Neues einfallen lassen: Ab Freitag werden kostenfrei Online-Führungen angeboten, in denen unterschiedliche Themen der Dauerausstellung und aktuellen Sonderausstellung vorgestellt werden.

Die Museumsdirektorin Andrea Perlt freut sich über das neue Online-Format: „Wenn unsere Besucher aktuell nicht zu uns kommen können, bringen wir unsere Ausstellungen zu ihnen.“ Die Online-Führung ermögliche es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bequem von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort aus einem Rundgang durch die Ausstellung zu folgen. Während der Veranstaltung ist es möglich, sich aktiv einzubringen und Fragen zu stellen.

Volksabstimmung ist Thema

Bald wird es sicher auch wieder Führungen vor Ort geben. Foto: OSLM

Bei der ersten Online-Führung am Freitag, 21. Mai, um 15 Uhr durch die aktuelle Sonderausstellung “Polen oder Deutschland? Oberschlesien am Scheideweg“ werde sich der Kulturreferent für Oberschlesien Dr. David Skrabania mit dem historischen Ereignis der Volksabstimmung vor 100 Jahren befassen. Die Teilung Oberschlesiens habe weitreichende Folgen gehabt und eine jahrhundertelang gewachsene Region durchschnitten.

Am Freitag, 4. Juni, wird Dr. Frank Mäuer „Wendepunkte der oberschlesischen Geschichte“ anbieten; am Freitag, 18. Juni heißt es „Oberschlesisches Kulturgut“ mit Katharina Gucia-Klassen, beides beginnt jeweils um 15 Uhr.

Anmeldungen unter: kasse@oslm.de. Die Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit einem Link zu einer Zoom-Videokonferenz.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus