Onkel Fisch bringt Kabarett in den Heiligenhauser Club

Heiligenhaus. Markus Riedinger und Adrian Engels bilden das Kabarett-Duo Onkel Fisch. Bekannt wurden sie durch Radiosketche. Nun treten sie in Heiligenhaus auf.

Wahrheit – Nackt und Ungeschminkt heißt es am Freitag, 29. Oktober, im Club, Zentrum für Freizeit und Kultur. Dann sind ab 20 Uhr die Action-Kabarettisten „ONKeL fISCH“ zu Gast.

Worum geht es in dem Programm? In der gesamten Geschichte der Menschheit sei nichts so umkämpft wie die Wahrheit. Gerade wer in der Politik die Meinungshoheit oder das Narrativ beherrsche, habe die Wahrheit für sich gepachtet. Und viele, die die Wahrheit suchen würden, wollten sie in Wahrheit nicht haben. Auf dem Pfad der satirischen Erleuchtung schauen Markus Riedinger und Adrian Engels von Onkel Fisch sogar hinter die Wahrheit. Subjektiv, objektiv und Dativ. Hauptsache tief. Und Lustig. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit – und gesungen und getanzt wird auch.

Duo ist bekannt durch Radio und Fernsehen

Das Kabarett Duo Onkel wird sicher zum Nachdenken anregen – mit viel Humor. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Das Duo gründete sich 1994. Adrian Engels und Markus Riedinger haben seitdem nicht nur hunderte Bühnen in ganz Deutschland abgerissen, sondern auch Radiohörer mit tausenden Sketchen begeistert (WDR 2, WDR 5, SWR3, Eins Live, HR 3, u.v.a.) und Fernsehsendungen (Nightwash, Stratmann`s, SWR Late Night u.v.a.) begleitet.

Der Eintritt im Club (Hülsbecker Str. 16) kostet 20 Euro (VVK) / 23 Euro (AK). Für den Besuch der Veranstaltungen ist – nach derzeitiger Lage – eines der 3G erforderlich: geimpft (zwei Mal), genesen (mit Beleg) oder getestet.

