Nur ein Einsatz: Heiligenhaus bleibt vom Unwetter verschont

Eine halbe Stunde dauerte der Sturmtief-Einsatz Lambert der Feuerwehr am Freitagmorgen in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Das Tief Lambert hat Heiligenhaus verschont: Die Feuerwehr musste erst am Freitagmorgen zu einer Baumarbeit an die Talburgstraße ausrücken.

Schwere Unwetter zogen am Donnerstag über Deutschland, Gewitter und Starkregen hinterließen vielerorts schwere Schäden. Glück gehabt hat Heiligenhaus: Es regnete phasenweise zwar stark, aber die Feuerwehr musste nur am Freitagmorgen einmal ausrücken.

Der Ast war an der Talburgstraße umgeknickt, die Feuerwehr und die Technischen Betriebe waren mit den Baumarbeiten beschäftigt. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

„Wir waren gut vorbereitet und waren eng abgestimmt mit den Technischen Betrieben und Förster Hannes Johannsen. Aber die Lage war am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag zum Glück sehr ruhig“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Dominic Wulf. Keinen Einsatz verzeichnete die Wehr – bis zum Freitagmorgen. „Hier mussten wir zu einer Baumarbeit an die Talburgstraße ausrücken, aber nach einer halben Stunde war der Einsatz schon beendet.“

Die Technischen Betriebe werden am Freitag weiter Kontrollfahrten durchführen.

