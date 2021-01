Betreuung Notbetreuung in Heiligenhauser Grundschulen läuft gut an

Heiligenhaus. Heiligenhauser Eltern nutzen das Angebot vor Ort unterschiedlich intensiv. Schulleiterinnen sind zufrieden mit der Planung.

Lernen nur auf Distanz heißt es nach den Weihnachtsferien noch bis Ende Januar. Doch für Schüler der Klassen 1 bis 6 gibt es die Möglichkeit einer Notbetreuung. Die ist nun an den Grundschulen gestartet, die fünf Schulleiterinnen zeigen sich größtenteils zufrieden mit der Planung und dem Verlauf der ersten Tage.

"15 Kinder sind bei uns in der Schule", berichtet Ellen Schieferstein, Schulleiterin der Grundschule Regenbogen in der Unterilp. "Vormittags werden sie in zwei Gruppen von Kolleginnen beaufsichtigt und arbeiten an den gleichen Aufgaben, die die anderen Schüler zuhause lösen." Ab 11.30 Uhr gibt es dann Mittagessen und danach die Möglichkeit in der OGS zu spielen. "Es läuft ausgesprochen gut", freut sich Schieferstein, "wir wussten nicht genau wie viele Kinder kommen und waren deswegen am Montag in voller Besetzung hier, diese Anzahl ist aber gut überschaubar."

Mehr Zeit für die Einzelförderung

Im Ganztag bleibe sogar noch Zeit, das ein oder andere Kind mit besonderem Förderbedarf mit weiteren Übungen zu unterstützen. "Die Kolleginnen haben sich auch sehr engagiert um diejenigen gekümmert, die zuhause lernen und dort, wo niemand erreichbar war, die Arbeitspakete persönlich vorbeigebracht", so Ellen Schieferstein.

Fast genauso viele Kinder wie in der Unterilp, nämlich 16, finden sich täglich in der Grundschule Schulstraße ein. "Die Schüler sitzen in zwei

Klassenräumen und arbeiten in den ersten vier Schulstunden", erzählt Schulleiterin Christina Hartmann, "auch eine Bewegungszeit ist vorgesehen". Auch an den Plätzen im Klassenraum wird Maske getragen, "aber das haben wir auch schon vor den Ferien so gehandhabt", so Hartmann. Die Betreuung der Kinder durch Lehrerin, Schulsozialarbeiter und Praktikantin ist gesichert, aber Christina Hartmann hat für Februar einen Wunsch: "Wenn ein normaler Unterricht aufgrund der Infektionszahlen nicht möglich ist, würde ich mir Wechselunterricht wünschen. Kinder brauchen das Umfeld Schule und Anleitung durch die Lehrer."

Wunsch zur Rückkehr zur Normalität

"Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen", meint auch Schulleiterin Manon Hoch von der Isenbügeler Clarenbach-Grundschule, "auf jeden Fall wäre Wechselunterricht ab dem nächsten Monat gut". Momentan kommen 23 Kinder in die Notbetreuung, der Unterricht startet erst am heutigen Mittwoch, da die Schule von den zwei möglichen Vorbereitungstagen Gebrauch machte. "Zweimal

am Tag haben die Schüler eine Videokonferenz mit ihrer Klassenlehrerin, daran nehmen auch die Kinder in der Notbetreuung teil", berichtet Manon Hoch, die bei einigen Kindern die Eltern sogar darum gebeten hat, dass sie die Betreuung besuchen. "Wer mit Sprachschwierigkeiten so lange zuhause bleibt, hat es hinterher noch schwerer, das haben wir im Frühjahr gemerkt". Die Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache ist mehrmals pro Woche in der Schule, um mit einigen Kindern zu üben.

Ein geregelter Schulalltag

"Wir können die Notbetreuung ganz gut stützen und haben die Situation im Griff", freut sich die Schulleiterin der St. Suitbertus-Grundschule, Birgitta Posberg. 33 Kinder kommen täglich in die Schule, "das sind gleich viele wie im Frühjahr. Sie arbeiten an den gleichen Materialien wie ihre Klassenkameraden zuhause, für jeden steht ein mobiles Endgerät zur Verfügung, so dass sie mehr oder weniger fertig sind mit den Aufgaben, wenn sie nach Hause gehen." Das sei dann auch eine Entlastung für die Eltern. Betreut werden die Kinder vormittags von Lehrerinnen, später auch und dann ausschließlich vom OGS-Personal.

In Hetterscheidt schließlich sind 17 Kinder in vier Gruppen aufgeteilt, Schulleiterin Katrin Jensen erzählt, "dass die Wochenpläne bearbeitet werden, danach gibt es Mittag. Die meisten Kinder werden um 14 Uhr abgeholt". In der laufenden Woche finden die Videokonferenzen - "im Schnitt dreimal pro Woche pro Klasse" - noch nachmittags statt, ab kommender Woche vielleicht auch vormittags. "Da nehmen die Kinder in der Schule natürlich auch teil".

