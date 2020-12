Noch mehr Coronafälle im Heiligenhauser Diakoniezentrum

Das Diakoniezentrum der Bergischen Diakonie in Heiligenhaus.

Die Zahl der Corona positiv getesteten Bewohner und Mitarbeiter des Diakoniezentrums Heiligenhaus hat sich erneut verändert.

Nachdem in der vergangenen Woche erste Coronafälle im Diakoniezentrum an der Schulstraße bekannt geworden waren, ist die Zahl der positiv getesteten Bewohner auf 16 angestiegen (Stand Mittwoch, 16. Dezember, 14 Uhr). Alle Betroffenen zeigten bislang allerdings einen milden Verlauf, teilte eine Sprecherin mit. Auch acht Mitarbeiter sind mittlerweile Corona positiv getestet worden.

PCR-Reihentestung steht an

Eine PCR-Reihentestung wurde bereits vor Tagen vom Kreis angeordnet und wird am Donnerstag, 17. Dezember, in der Einrichtung durchgeführt. Besucher sind weiterhin mit Einschränkungen zugelassen, allerdings ab sofort nur noch mit FFP2-Maske. Die Diakonie bittet darum, diese speziellen Schutzmasken selbst mitzubringen.