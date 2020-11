„Wir freuen uns sehr, dass Sie von Neviges nach Heiligenhaus gekommen sind“, begrüßte Peter Parnow von der Wirtschaftsförderung Katrin Maier, die an der Hauptstraße gegenüber von St. Suitbertus „Kati´s Fashion“ eröffnet hat. „Das Geschäft in Neviges bleibt “, stellt die quirlige Einzelhändlerin klar. „Ich habe seit längerem ein Ladenlokal in Heiligenhaus gesucht, weil von dort viele Kundinnen zu mir nach Neviges kommen. Vor zwei Jahren hatte ich mir eins am Kreisverkehr angeschaut, das war aber zu groß“. Dann aber habe sie von einer Kundin den Tipp auf diesen einen Leerstand bekommen. „Ich bin hier reingekommen und habe gesagt: Ja ich will.“

Damenmode für jedes Alter

Katrin Maier bietet Damenmode für jede Frau jeden Alters an. „Meine Töchter von Mitte 20 finden hier genauso was wie eine 80-Jährige.“ Die Größen reichen von 34 bis 60 für ausgesuchte Modelle. „Auch korpulente Frauen wollen chic sein“, weiß Kati, die Wert auf gute Beratung legt. „Mein Motto ist: Man muss sich wohlfühlen. Wenn ich mich nicht wohlfühle, lasse ich es sein.“ Den Kundinnen soll es nicht nur ihren Sachen behaglich sein, sondern auch im Geschäft, das deshalb gemütlich eingerichtet ist.

Opa war Meisterschüler bei Klee und Kandinsky

In coronagebührendem Abstand gratulieren Annelie Heinisch vom Arbeitskreis Handel und Wirtschaftsförderer Peter Parnow zur Neueröffnung. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Über dem Sofa hängen historische Schwarzweißfotos an einer Leine: „Das ist meine Familie.“ Damit wäre Katrin Maier wieder bei Heiligenhaus. „Mein Großvater hatte in der Oberstadt eine Fassondreherei.“ Opa Eugen Batz wurde auch als Künstler berühmt. „Er war Meisterschüler bei Paul Klee und Wassily Kandinski am Bauhaus in Dessau.“

Arbeitskreis Handel erfreut über Neueröffnung

Zur Neueröffnung gratuliert auch Annelie Heinisch der neuen Heiligenhauser Einzelhändlerin: „Das Haus hat Tradition in Sachen Mode, nur war es einst ein Geschäft für Herren“, so die Sprecherin des Stadtmarketing-Arbeitskreises Handel . Sie bedauert sehr, dass alle Veranstaltungen, die Heiligenhaus so liebenswert machen, in diesem Jahr nicht stattfinden konnten. „Vor jedem Fest kam eine neue Coronaverordnung. Jetzt schauen wir auf die verkaufsoffenen Sonntage, die im Advent und einmal im Januar stattfinden können. In Heiligenhaus kristallisiert sich heraus, dass dies am ersten und dritten Adventssonntag sein wird.“

Schuhgeschäft fehlt in Heiligenhaus

Annelie Heinisch stellt ein großes Interesse am Heiligenhauser Handel fest und erwartet, dass das neue Angebot gut angenommen wird. „Die Leute scheuen sich, in die große Städte zu fahren.“ Wirtschaftsförderer Peter Parnow ist zufrieden, dass im Kern der Innenstadt, der immer von Kirche zu Kirche definiert wird, nun alle Ladenlokale vermietet sind. „ Ein Schuhgeschäft wäre allerdings schön “ merkt Katrin Maier an. „Die Kunden wünschen sich auch weitere Textilgeschäfte“, ergänzt Annelie Heinisch, die selber jahrelang in der Branche tätig war. „Was wir brauchen, ist zusätzliche Gastronomie, alles was Frequenz bringt. Eine gute Aufenthaltsqualität nutzt dem Handel, das fängt schon mit den kleinen Dingen in der Kultur an.“

Hoffnung in Einzelhandelskonzept

Wirtschaftsförderer Peter Parnow sieht Heiligenhaus auf einem guten Weg und verweist auf das neue Einzelhandelskonzept : „Damit machen wir die Stadt zukunftsfähig und kommen so an Fördermittel.“ Ziel ist der Aufbau eines Zentrumsmanagements, um auch Großimmobilien, die im Zuge der Fertigstellung des Hitzbleck-Forums entstehen, wieder zu vermieten.