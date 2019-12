Heiligenhaus. Die Neu-Heilighauserin Moa Ann-Sofi Krokfors möchte an Heilig Abend nicht allein sein und hofft auf den Kontakt zu Gleichgesinnten.

Neu-Heiligenhauserin sucht nach Weihnachtskontakten

Weihnachtlich geschmückt ist es in der kleinen gemütlichen Dachgeschosswohnung, es riecht nach Vanille, Kerzen brennen, heißer Tee steht auf dem Tisch. Unter dem leuchtenden Tannenbaum liegen eingepackte Geschenke, Lilly, die schwarz-weiße Katze, schnüffelt an den Tannennadeln, der rote Kater Carlos putzt sich auf dem Sofa mit den bunten Decken, Hund „Hundehund“ liegt dösend unterm Holztisch. „Hierhin möchte ich gerne Menschen einladen, die genau wie ich den Heilig Abend nicht alleine verbringen möchten“, erklärt die Finnin Moa Ann-Sofi Krokfors in fließendem Deutsch mit charmantem Akzent.

Moa Ann-Sofi Krokfors ist neu in Heiligenhaus und auf der Suche nach Kontakten

Wer gemeinsam mit Moa Ann-Sofi Krokfors Weihnachten feiern möchte, muss Tiere mögen: Zu der Finnin gehören zwei Katzen und Hündin „Hundehund“. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Erst vor wenigen Monaten ist die 46-Jährige von Ratingen aus an die Bahnhofstraße in Heiligenhaus gezogen. „Ich fühle mich hier sehr wohl, die Menschen sind sehr nett und lächeln einen auf der Straße an. Aber ich würde gerne noch intensivere Kontakte zu mehr Gleichgesinnten finden und ich denke, da bietet sich der Heilig Abend doch an.“

Moa Ann-Sofi Krokfors zieht ihre dicken Wollsocken ein Stück höher und setzt sich im Schneidersitz auf den Holzboden. Sie hängt sich eine dunkle Akustikgitarre um, hält einen Moment inne, dann spielt sie die ersten Töne von Leonard Cohens „Hallelujah“ an und beginnt zu singen. Ihre volle, warme und leicht heisere Stimme berührt und verzaubert, trifft mitten ins Herz. Kein Wunder: Moa singt und macht leidenschaftlich Musik seit sie sechs Jahre alt ist, unzählige Gitarren hängen an den Wänden. „Ich spiele in einer Band, aber leider sind alle meine Musikerkollegen an Weihnachten bei ihren Familien“, bedauert die Mutter einer 12-jährigen Tochter, „und mein Kind verbringt den Abend mit seiner Familie väterlicherseits.“

Gemeinsam kochen, musizieren, spielen, quatschen

Umso mehr hofft die gelernte Reitlehrerin, die vor zwanzig Jahren wegen ihres Berufes nach Deutschland gekommen ist, über die Öffentlichkeit nette Menschen zu finden, mit denen sie gemeinsam den 24. Dezember verbringen kann. „Ich hatte bereits bei Facebook meine Idee gepostet, da waren zwar einige ziemlich angetan, aber verbindlich gemeldet hat sich bislang leider niemand“.

Zusammen kochen (zum Beispiel das finnische Traditionsgericht „Janssonin Kiusaus“ – Kartoffelauflauf mit Matjes) und musizieren, quatschen, spielen, lachen – so in etwa würde der Sängerin die Abendgestaltung gefallen, aber: sie ist flexibel. „Ich biete gerne meine Wohnung als Treffpunkt an, aber das muss auch nicht sein, wir müssen auch nicht kochen, es kann auch jeder etwas mitbringen. Ich bin da total entspannt und lasse gerne alles auf mich zu kommen. Ich freue mich auf tolle, inspirierende Kontakte.“ Wer Interesse an einem gemeinsamen Heilig Abend hat, kann sich unter 0172/4969989 melden.