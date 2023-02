Nebelfahrten:Heiligenhauser Polizei erinnert an Abblendlicht

Heiligenhaus. Derzeit kommt es immer wieder zu Nebel. Der Heiligenhauser Bezirkspolizist Heinz Keller weiß: Autofahrer wähnen sich oft in falscher Sicherheit.

Immer wieder kommt es in Heiligenhaus in den letzten Tagen zu Nebel – doch nicht immer sind alle Fahrzeuge verkehrssicher unterwegs. Das liegt an einem einzigen Schalter, macht Bezirksdienstbeamter Heinz Keller drauf aufmerksam: Denn zu Nebelfahrten sollte man sich nicht auf die Lichtautomatik am Auto verlassen.

Heinz Keller ist Bezirksdienstbeamter in Heiligenhaus. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten komme es immer wieder zu äußerst geringen Sichtweiten bei Nebel, betont Keller: „Man beobachtet eine Vielzahl von Pkw, die im Heckbereich völlig unbeleuchtet fahren und eine immense Gefahr für nachfolgende Fahrzeuge darstellen, weil sie einfach viel zu spät erkannt werden.“

Licht selber einschalten

Diese Fahrzeugführer wähnten sich in Sicherheit, weil sie ihre Fahrlichtautomatik eingeschaltet haben und glauben das der Sensor dies erkennt. „Dies ist bei Nebel jedoch nicht der Fall, sondern nur bei Dunkelheit. Das vorhandene Tagfahrlicht ist ohnehin nur im Frontbereich zu sehen.“ Polizeihauptkommissar Keller mahnt deswegen: „Daher ist es zwingend notwendig den Lichtschalter bei Nebel auf Abblendlicht umzustellen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus