Nach Unfallfluchten in Heiligenhaus: Zeugen gesucht

Heiligenhaus. Immer wieder kommt es auch in Heiligenhaus zu ärgerlichen Unfallfluchten. Die Polizei bittet in zwei aktuellen Fällen wieder im Hinweise.

Unfallfluchten häufen sich: So ist es auch in Heiligenhaus in der letzten Woche wieder zu zwei Vorfällen gekommen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Bereits im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Dienstag (8. Juni) und 15 Uhr am Mittwoch (9. Juni) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen weißen Opel Astra Sports beschädigt, welcher an der Erich-Ollenhauer-Straße auf Höhe der Hausnummer 19 am Fahrbahnrand abgestellt war. Die an der Front und dem vorderen Kotflügel entstandenen Schäden belaufen sich auf eine Summe von rund 2000 Euro.

Kein Hinweis auf Verursacher

Ebenfalls am Dienstag (8. Juni) hat der Halter eines grauen VW Polo einen Kratzer an der linken Tür seines Fahrzeugs entdeckt. Er hatte seinen Wagen gegen 8.10 Uhr auf einem Parkplatz am Südring, auf Höhe der Hausnummer 180, abgestellt. Als er gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen beschädigt war. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich keine. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf eine Summe von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 93126150 jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus