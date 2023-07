Nach Arbeitsunfall: Rettungshubschrauber über Heiligenhaus

Am Mittwochnachmittag landete ein Rettungshubschrauber in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Schwerer Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag am Schopshofer Weg in Heiligenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

In Heiligenhaus ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall am Schopshofer Weg gekommen. Nach ersten Informationen ist eine Person auf einem Firmengelände unter einen Gabelstapler geraten.

Die Leitstelle forderte den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber „Christoph 9“ an, die Polizei rückte zusätzlich aus, um die Landung des Hubschraubers abzusichern.

Weitere Informationen – auch zur Schwere der Verletzung – liegen noch nicht vor.

Ein weiterer Mitarbeiter wird nach Auskunft der Feuerwehr Heiligenhaus vor Ort psychologisch betreut.

