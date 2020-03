Die Gitarrenschüler von Musikschulleiter Christopher Thomas haben Glück: Auch in den nächsten Wochen kann ihr Lehrer jeden falschen Ton und die Fingerstellung korrigieren, Tipps zum Tempo der Stücke und der Notenlänge geben – kurz: ihnen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Finger schauen.

Denn auch wenn die Musikschule geschlossen ist, der Unterricht findet weiter statt. „Wir haben den Schülern und ihren Eltern zwei Möglichkeiten angeboten“, erklärt Christopher Thomas, „entweder können sie Videos von ihrem Spiel machen und mir zuschicken. Dann schreibe ich ihnen etwas dazu und schicke neue Aufgaben.“

Webcam und Extramikrofon sind nötig

Oder – und davon macht die Mehrheit seiner Schüler Gebrauch – der Unterricht findet per Videochat statt. „Erfahrungen mit dieser Art des Unterrichtens habe ich schon seit 2012 gesammelt, die Idee kam mir also ziemlich direkt in den Sinn“, erklärt Thomas. Ein-27 Zoll-Monitor und eine Webcam mit Extramikrofon sorgen auf seiner Seite für gute Arbeitsbedingungen. Aber auch seine Schüler sind technisch gut ausgerüstet, „darauf sind wir natürlich angewiesen“.

Onlineunterricht macht vielen Schülern Spaß

Eine Kamera soll hauptsächlich auf das Instrument, weniger auf den Spielenden gerichtet sein – so kommen alle Töne gut im Homeoffice des Musikschulleiters an. Bis jetzt verlaufe der Unterricht erstaunlich problemlos, so Thomas, manche der Gitarrenschüler scheine der technische Aspekt des Unterrichts sogar besondere Freude zu machen. „Und die Eltern sind dankbar für das Angebot der Musikschule, das ja auch Struktur in den Alltag bringt“, so Christopher Thomas.

Orchester müssen aussetzen

Nike (11) hat Spaß an dem unkonventionellen Unterricht. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Natürlich ist er nicht der einzige Lehrer, der diese neue Form des Unterrichts anbietet, auch etliche seiner Kollegen geben bereits auf diese Art und Weise Instrumental- oder Gesangsunterricht. Die restlichen arbeiten an der technischen Umsetzung. Lediglich die Orchester und Ensembles müssen warten, bis die Musikschule wieder ihre Türen öffnet – ganz ohne jede Kamera.

Wer Fragen an die Musikschullehrer hat, kann unter 02056-585854 eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Das Band wird täglich abgehört. Außerdem gibt es auf www.musikschule-heiligenhaus.de allgemeine Informationen zum Angebot der Einrichtung.