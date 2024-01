In der bis auf den letzten Platz vollbesetzten Dorfkirche Isenbügel in Heiligenhaus hat das Duo Hyesook Lee (Violine) und Jungmin Lee (Piano) ein ganz besonderes Neujahrskonzert gespielt.

Konzert Musikerinnen bedanken sich mit Überraschung in Heiligenhaus

Auf viel Begeisterung beim Publikum ist das vom Förderkreis veranstaltete Neujahrskonzert gestoßen, das am Dreikönigstag in der Dorfkirche Isenbügel stattfand.

In der bis auf den letzten Platz vollbesetzten Kirche hat das Duo Hyesook Lee (Violine) und Jungmin Lee (Piano) zunächst drei zarte und gleichwohl glanzvolle Miniaturen von Gabriel Fauré in großartiger Harmonie und ausgefeilter Spieltechnik vorgetragen. Äußert farbenfroh und beschwingt spielten die beiden Musikerinnen anschließend die vom Stil der Spätromantik geprägten „Fünf Stücke für Violine und Klavier“ des italienischen Komponisten Ottorino Respighi.

Das Duo harmonierte in Heiligenhaus wunderbar miteinander

Nach eine Pause, die die Konzertbesucherinnen und -besucher ausführlich zur Konversation und Neujahrsgrüßen nutzen, erklang Edvard Griegs Violinsonate Nr. 2. Ein Musikstück, das auch am Neujahrstag 1888 in der Leipziger Wohnung des russischen Geigers Adolf Brodskys unter Anwesenheit der drei Komponisten Edvard Grieg, Pjotr Tschaikowsky und Johannes Brahms erklang. Dabei gelang es Jungmin Lee immer, ihrer Partnerin genügend Freiraum zur Entfaltung zu lassen und sie an den wichtigen Stellen präzise zu unterstützen.

Hyesook Lee (Violine) und Jungmin Lee (Piano) begeisterten in der bis auf den letzten Platz gefüllten Dorfkirche Isenbügel in Heiligenhaus. Foto: Förderkreis Dorfkirche Isenbügel

Besondere Klänge als Dankeschön zum Ende des Konzertes in der Dorfkirche Isenbügel

Der begeisterte Applaus der Zuhörerschaft war den beiden Musikerinnen sicher, die sich – wie sollte es anders sein – mit einer koreanischen Komposition zum Neujahrsfest bedankten. „Ein inspirierender Start in das neue Jahr“, lautete der Kommentar einer Konzertbesucherin, der durchaus ein gelungenes Resümee des Abends darstellt.

