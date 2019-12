Fast insgesamt 70 mitwirkende Mädchen und Jungen waren bei der Show in der IKG-Aula in Heiligenhaus mit von der Partie.

Musical Musical-Nachwuchs begeistert die Kids in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Der Nachwuchs der Starlight Musical Academy begeistert die kleinen Zuschauer in Heiligenhaus. Vor der Show sind vor allem die Minis aufgeregt.

Wenn die Starlight Musical Academy aus der Nachbarstadt zu ihren vorweihnachtlichen Shows hier in Heiligenhaus in die IKG-Aula bittet, dann sind die Zuschauerränge stets gut gefüllt. Das war auch bei der diesjährigen Jubiläumsshow nicht anders. Ganz im Gegenteil: Zum ersten Mal gab es am Samstag sogar eine spezielle Show für das junge Publikum.