Möbelaktivistin kommt für Kurse nach Heiligenhaus

Esther Ollick ist bekannt aus der ZDF-Sendung Bares für Rares. In ihrer Werkstatt in Velbert macht sie aus Alt Neu.

Heiligenhaus. Möbelaufbereitung und Sitzflächenbearbeitung – zwei Workshops bietet Esther Ollick Anfang Oktober in einem Zirkuszelt in Heiligenhaus bald an.

Die Möbelaktivistin Esther Ollick, bekannt unter anderem aus dem TV-Format „Bares für Rares“, bietet in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro in Heiligenhaus zwei Do-it-yourself-Workshops an: Möbelaufarbeitung und Stuhlsitze polstern und beziehen. Statt finden werden diese in einem Zirkuszelt auf der Wiese an der Hülsbecker Straße Anfang Oktober.

Im Workshop Möbelaufbereitung findet statt am Freitag, 7. Oktober, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr, die Teilnahme kostet 69 Euro (inklusive 30 Euro Materialkosten). Hier gibt es eine kurze Einführung in die Oberflächenaufarbeitung, damit die Teilnehmer mit den entsprechenden Materialien, Materialkombinationen und Techniken ein eigenes Werkstück bearbeiten und mit nach Hause nehmen können. Jeder Teilnehmer bekommt in dem Kurs eine kleine Schatulle ausgehändigt, die in dem Workshop mit den vorhandenen Materialien und dem angeeigneten Wissen nach eigenem Geschmack gestaltet werden soll.

Das lernt man bei den Kursen in Heiligenhaus

Esther Ollick wird an zwei Tagen erklären, wie man alte Möbel aufmöbelt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der Workshop Sitzflächen polstern und beziehen findet einen Tag später, am Samstag, 8. Oktober, ebenfalls in der Zeit von 16 bis 21 Uhr statt, die Teilnahme kostet 89 Euro (inklusive 50 Euro Materialkosten). Dieser Workshop beinhaltet eine kurze Einführung über Wissenswertes zu Handwerkzeugen, Polsterstoffen und Polstermaterialien. Jeder Teilnehmer bekommt einen angefertigten Polsterrahmen (passend für eine Getränkekiste) ausgehändigt, der im Workshop von Grund auf gepolstert wird: Gurte spannen, Leinen aufbringen, Schaumstoff schneiden und aufkleben, Watte aufbringen, Sitz beziehen, Ecken modellieren. Es stehen verschiedenen Polsterstoffe zur Auswahl: Kunstleder, uni oder gemusterte Gewebe.

Die Workshops dauern circa 4,5 Stunden (inkl. Pausen und Snacks); die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen ein selbstgestaltetes Werkstück mit nach Hause. Die Teilnehmerzahl ist in beiden Kursen begrenzt, eine Anmeldung möglich unter neanderticket.de oder im Kulturbüro im Rathaus-Innenhof.

