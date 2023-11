Mieterin erwischt Einbrecher am Heiligenhauser Stöcken

Heiligenhaus. Mit der dunklen Jahreszeit häufen sich Einbrüche: Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Firma an der Heidestraße und ein Haus am Stöcken ein.

Gleich zwei Einbrüche mit mehreren Tausend Euro Schaden: Im November steigen mit der dunklen Jahreszeit auch wieder die Kriminalfälle, meldet die Kreispolizei Mettmann.

In der Nacht zu Samstag, 11. November, kam es zu einem Einbruchdiebstahl bei einem elektrotechnischen Betrieb an der Heidestraße. Vermutlich gegen Mitternacht drangen der oder die Einbrecher gewaltsam durch eine Fensterscheibe in einen Büroraum im Erdgeschoss des Firmenkomplexes ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie unerkannt von der Tatörtlichkeit. Konkrete Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Mieterin kann Dieb im Treppenhaus am Heiligenhauser Stöcken erwischen

Am Samstag, 11. November, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Stöcken. Gegen 15 Uhr vernahm die Mieterin einer im Dachgeschoss befindlichen Einliegerwohnung verdächtige Geräusche und stellte einen Mann im Treppenhaus fest. Dieser flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung und die Mieterin stellte Hebelspuren sowohl an der Haustür als auch an der im Erdgeschoss befindlichen Wohnungstür fest. Der flüchtige Einbrecher kann als circa 175 cm groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover oder einer Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein und eine Mundbedeckung getragen haben. Die Polizei schätzt den an den Türen entstandenen Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 9312 6150 jederzeit entgegen: „Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus