Mehrere Unfallfluchten im Heiligenhauser Stadtgebiet

Heiligenhaus. Teilweise hoher Schaden durch Unfallfluchten: Zu gleich drei Vorfällen ist es in den letzten Tagen in Heiligenhaus gekommen.

Wer einen Unfall baut, haftet für den Schaden - doch immer öfter kommt es zu Fahrerfluchten. Und so auch wieder in Heiligenhaus in den letzten Tagen, teilt die Kreispolizei Mettmann mit.

Auf dem großen Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Velberter Straße in Heiligenhaus kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Ein zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr dort geparkter silbergrauer PKW Volvo XC90 wurde an der hinteren Beifahrerseite angefahren und dabei erheblich beschädigt. Der entstandene Karosserie- und Lackschaden am Volvo wird auf 5000 Euro geschätzt. Dessen ungeachtet flüchtete der noch unbekannte Verursacher, mit seinem sicher ebenfalls beschädigten Fahrzeug.

Sachschäden von mehreren hundert Euro

In der Zeit vom Freitagabend bis zum Samstagmittag, 13 Uhr, kam es dann an der Leipziger Straße in Heiligenhaus zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Flucht. Dort parkte in dieser Zeit ein weißer PKW Audi A6 in Höhe des Hauses Nummer 52, als er von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug im Heckbereich angefahren und an der lackierten Stoßstange beschädigt wurde. Obwohl dabei allein am Audi ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 300 Euro entstanden war, flüchtete der Verursacher auch hier.

Am Samstag, in der nur kurzen Zeit zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr, kam es zu einer weiteren Unfallflucht in Heiligenhaus. Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters, an der Brüsseler Straße 2, parkte ein schwarzer PKW Opel Astra für nur wenige Minuten. In dieser Zeit wurde der Opel von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug am linken hinteren Radkasten angefahren und beschädigt. Der geschätzte Sachschaden allein am Opel beläuft sich rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu allen Vorfällen nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 /

9312-6150, jederzeit entgegen.

+++ Verpassen Sie keine Nachrichten aus Heiligenhaus mehr. Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter. +++