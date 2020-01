Marlene schreibt die allerbesten Geschichten

Wer Marlenes Zimmer betritt, stellt sich möglicherweise die Frage, wo die Zehnjährige nachts so schläft – ein Bett ist zwar selbstverständlich vorhanden, aber zu großen Teilen schon von einem riesigen Plüschdelfin mit ebensogroßen Augen belegt. „Der landet abends auf dem Teppich“, erzählt die Fünftklässlerin lächelnd und wirkt dabei ein bisschen stolz. Denn das riesige Plüschtier ist der Hauptgewinn, den Marlene bei einem Mal- und Schreibwettbewerb der Kreissparkasse zum Weltspartag gewonnen hat.

Eine Geschichte zu schreiben war beim Malwettbewerb keine Pflicht

„Als uns im Oktober 2019 der Brief mit dem Gewinnspiel ins Haus flatterte, hatte Marlene gerade Langeweile. Die Vorgabe war es, einen Delfin auszumalen“, erzählt Alexandra Fortmann, Marlenes Mutter. Als Option konnten die Teilnehmer außerdem noch eine Geschichte über besagten Delfin schreiben. „Zwei Stunden ist sie in ihrem Zimmer verschwunden, danach war alles fertig“ erinnert sich Alexandra Fortmann und Marlene erzählt, was sie sich so ausgedacht hat: „In der Geschichte geht es um Trixi, den kleinen Delfin, der eines Tages aufs Meer hinausschwimmt, um nach Futter zu suchen. Dabei trifft sie einen Hai, der sie fressen will, wird aber von ihrer Mutter gerettet.“

Marlene malt und schreibt wann immer sie die Zeit dafür hat

Marlene liebt es zu malen und Geschichten zu schreiben. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Eine DIN A4-Seite hat sie vollgeschrieben – und mit dem Bild abgeschickt. Dann passierte lange nichts, sowohl Marlene als auch ihre achtjährige Schwester Luisa, die ebenfalls teilgenommen hatte, wurden ungeduldig. „Aber als wir dann nach Weihnachten nach Hause kamen, blinkte der Anrufbeantworter“, erinnern sich alle Familienmitglieder, „und wir haben die Mitteilung bekommen, dass Marlene gewonnen hat.“ Gegen rund 200 Mitbewerber setzte sich die Schülerin des Kant-Gymnasiums durch, ausschlaggebend war dabei vor allem ihre Geschichte. Auch sonst schreibt Marlene gerne, „zum Beispiel über Pummeleinhörner. Und meiner Mutter habe ich zum Geburtstag eine Geschichte mit sechs Kapiteln geschrieben.“ Ihr Lieblingsfach ist trotzdem weiterhin Kunst. Und für die nächsten Delfin-Bilder kann dann Marlenes neuer Mitbewohner herhalten. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece