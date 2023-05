Mann entreißt 72-Jähriger die Handtasche in Heiligenhaus

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der einer 72-Jährigen in Heiligenhaus die Handtasche geklaut hat.

Heiligenhaus. Die Frau war Dienstag in der Oberilp in Heiligenhaus unterwegs, als ein Unbekannter ihr die Handtasche entriss. So beschreibt die Frau den Täter.

Gegen 17 Uhr war am Dienstag, 17. Mai, eine 72-jährige Heiligenhauserin auf dem Fußweg zwischen der Grubenstraße und der Eifelstraße in der Heiligenhauser Oberilp unterwegs und ging in Richtung Grubenstraße.

Nach ihren Angaben trat ein unbekannter Mann aus Richtung Eifelstraße von hinten an sie heran und entriss ihr plötzlich die mitgeführte graue Handtasche, welche sie in ihrer rechten Hand trug. Im Anschluss flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Eifelstraße.

Opfer in Heiligenhaus bleibt unverletzt

Die Beamten konnten den flüchtigen Tatverdächtigen – trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung – im Umfeld nicht mehr antreffen.

Das ist die Beschreibung des Täters

Die Geschädigte blieb unverletzt und kann den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: junger Mann, circa 1,70 Meter groß, dunkle Haare, trug eine dunkle Kapuze und eine dunkle Hose.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, in Verbindung zu setzen.

