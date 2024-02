Machs Gut, Röschen: Älteste Heiligenhauserin verstorben

Heiligenhaus Den 105. Geburtstag hat Rose Rebien noch groß gefeiert. Spannend war das Leben der aktiven Heiligenhauserin: Ein Nachruf.

Den 105. Geburtstag hat Rose Rebien noch freudig gefeiert. Nur zweieinhalb Wochen später ist die bis dahin älteste Heiligenhauserin friedlich für immer eingeschlafen.

Heiligenhauserin hat viele Jahre in der Unterilp gelebt

Bürgermeister Michael Beck gratulierte 2018 der Heiligenhauserin Rose Rebien zum 100. Geburtstag. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

In Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein hatte Rebien gelebt, bis sie vor 57 Jahren nach Heiligenhaus kam und bis zu ihrem 97. Geburtstag in der Unterilp lebte. Dann zog sie ins Diakoniezentrum an der Schulstraße. „Schlecht hören kann ich gut“ berichtete Rebien noch an ihrem Geburtstag den erschienenen Gästen – und ging auch auf Nummer sicher, dass der Bürgermeister oder jemand von der Stadtspitze auch zum Gratulieren vorbeikam, wie schon zum 100. Geburtstag. Und die Presse, ja, die soll bitte auch dabei sein, fand die lebensfrohe Heiligenhauserin.

Pfarrerin mit liebevollen Worten zum Abschied

Mit Heimleiterin Jolanta Borysewicz, dem Ersten Beigeordneten Björn Kerkmann, Gina Savoca vom sozialen Dienst und die ehemaligen Nachbarn Hannelore und Max Knöll (v.l.) feierte Rose Rebien ihren 105. Geburtstag. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

So erzählte sie in diesem Kreis aus ihrem Leben, von ihrer Leidenschaft, den Gedichten, und wie es ist, alt zu werden. Geliebt hat sie das Schwimmen und Radeln, Skat und Sudoku, und war immer für die verschiedensten Unternehmungen zu haben. „Rose war eine beeindruckende Persönlichkeit: mutig, witzig, unerschrocken, schlagfertig, optimistisch und bis zuletzt mitten im Leben“, nimmt Pfarrerin Kirsten Düsterhöft nun Abschied. Zur Beerdigung gab es natürlich Rosen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus