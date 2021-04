Lkw beschädigt Linienbus in Heiligenhaus und fährt weiter

Heiligenhaus. Auf der Ratinger Straße in Heiligenhaus kam es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum gesuchten Lkw.

Da wurde es sehr eng auf der Straße: Am Dienstagmorgen ist es gegen 6.40 Uhr auf der Ratinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Linienbus gekommen – der Verursacher flüchtete.

Ein Linienbus war in Richtung Mettmann unterwegs, als ihm auf Höhe der Hausnummer 85 ein Lkw mit Auflieger entgegenkam. Er hielt den Bus an, um den Lkw vorbeifahren zu lassen, dabei streifte der Lkw den Bus, wobei ein Sachschaden an der linken hinteren Seitenwand in Höhe von 750 Euro entstand.

Hinweise an die Polizei

Der Lkw-Fahrer fuhr jedoch einfach weiter. Nach Angaben des Busfahrers handelte es sich um einen rötlichen LKW mit gelbem Kennzeichen (möglicherweise niederländisch). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 9312-6150 jederzeit entgegen.