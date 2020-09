Lebenshilfe baut Vogelhäuschen für den Klimaschutz

Heiligenhaus. Mit einer ganz besonderen Aktion unterstützen die Bewohner der Heiligenhauser Lebenshilfe die Aufforstung des Bürgerwaldes

Mit einer besonders kreativen Aktion setzt sich die Lebenshilfe im Kreis Mettmann für den Klimaschutz ein: Die Bewohner der Heiligenhauser Wohnstätte an der Abtskücher Straße möchten sich aktiv am geplanten Bürgerwald in ihrer Stadt beteiligen und nun Futterhäuschen für heimische Vögel. Diese werden anschließend verkauft und der Erlös wird in Bäume für den Bürgerwald investiert: in Traubeneichen, Weißtannen und Walnussbäume.

Gemeinschaftsprojekt von Lebenshilfe und UBZ

Der Bürgerwald, unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Beck, ist Teil des umfassenden Klimakonzepts, das die Stadt Heiligenhaus derzeit erstellt. „Als direkte Nachbarn des örtlichen Umweltbildungszentrums liegen uns die Themen Umweltschutz und Klimawandel natürlich sehr am Herzen“, sagt Lebenshilfe-Mitarbeiterin Gaby Freitag, die das Vogelhaus-Projekt betreut. In Kooperation mit Stadtförster Hannes Johannsen hat sie das Konzept für die Beteiligung am Bürgerwald erstellt.

Mit viel Liebe gebaut

Die Bewohner der Lebenshilfe sind sehr naturverbunden. Im August haben sie sich über die neu gestiftete „Nektartankstelle“ gefreut Foto: Town&Country Stiftung

Seit mehreren Wochen schreinern die Bewohner der Einrichtung nun in jeder freien Minute und mit großem Eifer die Häuschen. Anleitung und Unterstützung erhalten sie von dem gelernten Modellschreiner Jacek Stepinski. „Sie sind nicht nur mit Liebe und komplett von Hand gebaut, sondern auch so konzipiert, dass die Vögel das Futter nicht mit Kot beschmutzen können“, erklärt Gaby Freitag, „alles ist in Handarbeit erstellt worden, jeder, der eines der Futterhäuser aus Massivholz erwirbt, erhält ein Unikat und auf Wunsch auch ein Umweltzertifikat.“

Vier bis fünf Bäume pro Häuschen

Nun wünschen sich die Lebenshilfe-Besucher sehr, dass sie von möglichst vielen Naturfreunden im Kreisgebiet unterstützt werden – rund vier bis fünf Bäume können für ein verkauftes Häuschen erworben werden. Diese werden dann gemeinsam von den fleißigen Häuslebauern und Förster Johannsen in einem ausgesuchten Areal eingepflanzt.

Verkauf in der Lebenshilfe

Die Futterhäuschen zum Aufhängen können zum Preis von 25 Euro bei der Wohnstätte an der Abtskücher Straße 22 in Heiligenhaus oder im angrenzenden Umweltbildungszentrum erstanden werden – um telefonische Vorbestellung unter 02056/98520 wird gebeten. Zum Verkauf angeboten werden sollen die handgefertigten Vogelhäuser auch zur Adventszeit im traditionellen Weihnachtswald vor dem Heiligenhauser Rathaus.